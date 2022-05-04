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男童下體受傷疑遭保母性侵？家屬求助民代開記者會控訴
台中市疑傳男童遭保母性侵案，立委何欣純服務處將在今天下午1時許，與家屬一起召開記者會，說明案發經過，立委何欣純大里服務處表示，全案是男童父母求助，去年7月委託張姓保母照顧1歲9月大的男童，今年4月間，發現男童下體有挫傷、生殖器發炎，懷疑遭保母施虐，第二警分局表示，全案已受理，報請檢察官指揮偵辦。
台中市第二警分局表示，男童父母是在今年4月20日到永興所報案，控訴男童遭到張姓保母施虐，造成1歲9月大的男童，下體有挫傷、包皮龜頭發炎，有虐待、性侵男童之嫌，提出告訴，已報請台中地檢署檢察官指揮，依妨害性自主、違反兒少保護法罪嫌方向偵辦。
第二警分局表示，已完成張姓保母警詢、醫院驗傷、查扣相關監視器畫面等程序，承辦檢察官指示，要再補強相關證據，全案預計今天函送台中地檢署偵辦。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案分局尚未函送到地檢署，檢察官尚未訊問張姓保母，是否涉嫌違反兒少保護令、妨害性自主，有無強制處分必要，都待後續調查釐清。
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