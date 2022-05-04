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影／高賠率高中獎 偽造台灣運彩詐騙 新北警逮26人

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

吳姓男子嫌偽造台灣運彩彩券，打出高賠率、高中獎吸客詐騙，新北市刑大跟監蒐證達3個月，日前逮主嫌吳男及詐騙集團成員共26人，查扣不法所得408萬餘元、手機及巷平板共54台、教戰守則、台灣運彩退款收據等證物。警詢後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大偵八隊今年初獲報，有不肖人士利用社群媒體上刊登有高賠率、高中獎金額的台灣運彩中獎彩券照片，搭配「取代勞碌一生的困擾」等語廣告，吸引被害人上鉤，投資小成本運動彩券中大獎，進而匯款數千至數萬元「賽事分析費」，事後卻未中獎。

警方調查，主嫌吳姓男子（23歲）自去年底以合法設立娛樂公司徵才，招募成員加入詐騙集團，以合法掩護非法，詐欺機房設在新北市三重區，詐欺集團成員以修圖軟體變造台灣運彩彩券，竄改下注金額、賠率、中獎金額等彩券內容，於社群媒體不斷張貼串關多關、高中獎金額之台灣運彩彩券照片、連續中獎等文字，營造出該集團賽事分析準確假象，使被害人陷於錯誤，進而詐取被害人每場賽事數千元、串多關數萬元不等的「賽事分析費」，初步清查上百人受騙，每月不法獲利近千萬元。

新北刑大偵八隊日前與海山警分局、保安大隊霹靂小組幹員持搜索票、拘票攻堅破門查獲詐欺機房，拘提吳男及集團成員共26人到案，查扣不法所得408萬餘元、手機和平板共54台、教戰守則、台灣運彩退款收據、電腦、監視器機組等證物，警詢後依法移送新北地檢方偵辦。

新北市刑大偵八隊長葉明菁呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資方式，必定伴隨高風險，投資應避免有以小搏大的心態。新型態詐欺手法日新月異，勿輕信網路上未經查證的投資廣告、話術，小心求證為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

吳姓男子嫌偽造台灣運彩彩券，打出高賠率、高中獎吸客詐騙，新北市刑大跟監蒐證達3個月，逮吳男等26人，查扣408萬餘元、手機及巷平板共54台、教戰守則、台灣運彩退款收據等證物。記者王長鼎／翻攝
吳姓男子嫌偽造台灣運彩彩券，打出高賠率、高中獎吸客詐騙，新北市刑大跟監蒐證達3個月，逮吳男等26人，查扣408萬餘元、手機及巷平板共54台、教戰守則、台灣運彩退款收據等證物。記者王長鼎／翻攝
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