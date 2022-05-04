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高市派出所傳確診 19員警採陰解隔
高雄市警苓雅分局2派出所員警染疫，繼4月30日隔離的10多名員警採陰上班，5月1日另處派出所因3名員警染疫，同派出所19名員警匡列隔離後，今天這19名員警已採陰解隔。
這19名員警在5月1日，因派出所1名女警身體不適，到醫院PCR採檢，發現陽性反應，全所員警也去醫院採檢，另有2名員警也確診，但有密切接觸的同所19名員警因此匡列隔離。
據了解，這19名員警隔離3天後，PCR採檢陰性，今天已經恢復上班。員警說，他們沒問題，身體也無症狀。
高雄市苓雅警分局在4月30日、5月1日，有2派出所員警先後染疫，包括1名派出所長、3名警員確診，2派出所共30多人因此匡列隔離。4月30日因所長染疫而接受隔離的10多名員警，同在隔離3天後採陰，昨天恢復上班。5月1日遭匡列隔離的另處派出所19名員警，今天恢復勤務。
警方表示，2派出所員警染疫，多名員警受隔離期間，分局調派其他派出所員警支援勤務，未影響勤務運作。
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