他做股票發財夢 入投資群組險失15萬「一動作」得救

桃園市余姓男子加入股票投資群組2個多月，不斷受慫恿投資，禁不起「AI操作」、「高利潤」等話術，昨到銀行臨櫃匯款現金15萬元，但他忘記依對方指示誆稱是「工程用途」，讓行員察覺有異並報警，他也在員警勸說下放棄匯款。

八德警方調查，從事工程業的余男（50歲）昨天上午11點多至中國信託銀行匯款，向行員表示要匯款15萬元給LINE上認識的「珍珍」代為投資股票；行員擔心有詐，通知警方到場了解。

余男向警方表示，2個多月前收到投資股票LINE訊息，因而加入「H談股論金交流」群組，期間「珍珍」不斷以「AI智能管理」、「AI操作可獲高額利潤」等語慫恿自己匯款投資。

詐團甚至說，提供給余男的匯款帳戶是受銀行監管，若他遇到行員詢問用途，回覆「工程用途」即可，還要求不要備註任何說明，如有備註「資金會被凍結」，半威脅要求他。

員警聽完，馬上告知余男這是詐騙慣用手法，余男這才表示，其實自己聽到不要用帳戶轉帳、而是臨櫃匯款時，就已經覺得奇怪，早有疑問，於是打消匯款念頭。

八德分局為感謝銀行行員協助攔阻民眾遭詐騙匯款，由副分局長林友銘率偵查隊副隊長蔡志鳴、八德所所長薛靖彥、四維所副所長黃信銘等，昨天下午4時至轄內中國信託銀行、至新光銀行等頒發感謝狀及禮卷，表揚阻詐有功的金融機構行員，自4月1日起至余男案，一個月以來共阻止11案、守住234萬元。