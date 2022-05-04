影／買不到快篩試劑 蘆洲男大鬧藥局搶走號碼牌

新北市蘆洲區1名林姓男子，昨天下午因未依指定時間到藥局排隊購買，當被告知快篩試劑已經售完，卻惱羞成怒拍桌怒嗆藥劑師，還搶走號碼牌。警方獲報循線找到他，依強制、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

這名40歲林姓男子，昨天中午12時許便先到蘆洲區民族路某藥局，領取號碼牌之後離開，但是他錯過指定開賣時間，直到下午5時左右才返回藥局。當藥劑師告知試劑已經售完，林男頓時暴怒咒罵狠嗆，並拍桌亂踹椅子再將號碼牌搶走離去。

藥劑師覺得遭到恐嚇，便向警方報案，員警趕抵之後，擴大調閱周邊監視器，發現犯嫌走進某社區內，隨後調動警力地毯式清查，迅速查出林男住址並通知到案，警詢後依強制、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。