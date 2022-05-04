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影／買不到快篩試劑 蘆洲男大鬧藥局搶走號碼牌

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區1名林姓男子，昨天下午因未依指定時間到藥局排隊購買，當被告知快篩試劑已經售完，卻惱羞成怒拍桌怒嗆藥劑師，還搶走號碼牌。警方獲報循線找到他，依強制、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

這名40歲林姓男子，昨天中午12時許便先到蘆洲區民族路某藥局，領取號碼牌之後離開，但是他錯過指定開賣時間，直到下午5時左右才返回藥局。當藥劑師告知試劑已經售完，林男頓時暴怒咒罵狠嗆，並拍桌亂踹椅子再將號碼牌搶走離去。

藥劑師覺得遭到恐嚇，便向警方報案，員警趕抵之後，擴大調閱周邊監視器，發現犯嫌走進某社區內，隨後調動警力地毯式清查，迅速查出林男住址並通知到案，警詢後依強制、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方指出，目前依照快篩實名制政策，民眾須按身分證字號尾數分流，並依照藥局公布的指定時間，讓民眾排隊購買，林姓男子自己錯過指定時間，反而把氣出在藥局，行為失控觸犯法律得不償失。

警方循線找到大鬧藥局的林姓男子，帶回派出所偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方循線找到大鬧藥局的林姓男子，帶回派出所偵辦。記者林昭彰／翻攝
藥劑師報案向警方說明男子鬧場過程。記者林昭彰／翻攝
藥劑師報案向警方說明男子鬧場過程。記者林昭彰／翻攝
男子大鬧藥局之後，憤而取走號碼牌走回家。記者林昭彰／翻攝
男子大鬧藥局之後，憤而取走號碼牌走回家。記者林昭彰／翻攝

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