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台2線大車狂飆常生事故 警強力執法 建議2路段區間測速

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

東北角台2線屢傳大型車輛搶快、逼車，引發自撞或與他車碰撞交通事故，新北市瑞芳警分局除持續機動編排測速照相等勤務加強執法，建議在台2線指標85.3~87.3公里、106~113.5公里兩處易肇事路段，實施區間測速，報請新北市道安會報討論。

瑞芳分局表示，台2線頻傳大型車搶快、逼車等違規行為，甚至引發事故造成傷亡，因此特別規畫台2線惡性違規加強稽查勤務。

警方表示，許多民眾的車上都有安裝行車紀錄器，若發現逼車、危險駕車等行為，可利用行車紀錄器影像向警方提出檢舉，共同揪出惡質駕駛人。警方會依民眾檢舉影像，舉發大型車惡意逼車，依規定可罰6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並記違規3點，若釀成事故還可吊銷駕照。

瑞芳分局統計，今年間已取締砂石車等大型車輛違規超過400件，其中超速200多件，未來將針對轄內重要道路增加超速違規取締勤務，砂石車超載也是取締重點。

瑞芳分局分析台2線事故資料，發現85.3~87.3公里、106~113.5公里為易肇事路段，規劃實施區間測速，避免用路人因超速、搶快釀成重大交通傷亡事故。

警方指出，大型車輛超速、超載等違規行為，嚴重危及交通安全，呼籲大型車輛駕駛人遵守交通法規，維護自身和其他用路人交通安全。

林姓男子2021年6月1日駕駛貨櫃車在台2線水湳洞路段自撞後，翻出護欄外倒栽蔥，場面驚險。記者邱瑞杰／翻攝
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台2線常見大型車輛搶快、搶道或惡意逼小車讓道，新北市瑞芳警分局建議在兩路段實施區間測速遏阻歪風。記者邱瑞杰／翻攝
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李姓男子駕駛曳引大貨車在台2線龍洞路段，撞倒路旁電桿後車頭跨越護欄懸空，造成當地停電。記者邱瑞杰／翻攝
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