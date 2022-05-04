台南虐童案嬰兒生命穩定 觀察未來一周變化

台南新營虐嬰案昨引起各界譁然，施暴的謝父遭法院裁定收押，才1個月大的男嬰今早四肢活動力如常，生命徵象穩定，醫院說，未來仍得持續觀察1周。

據知，謝生有三名孩子，老大、老二為女兒與前妻所生，遭施暴的老么男嬰是謝與現任妻子骨肉，卻嫌棄說「不喜歡男生，長得像你爸」，只要孩子ㄧ哭鬧，便動手動腳，妻子敢怒不敢言，在不堪精神凌遲與良心譴責，鼓起勇氣拍下犯行，委由親人報案，多則影片上傳到臉書社團「我是新營人」，鄉民炸鍋揪人要教訓謝，幸新營警方及時安撫。

據知，男嬰身上有多處明顯瘀青，表皮未有明顯傷口，醫院持續24小時觀察生命變化，醫護及警方也難掩氣憤的說，「怎會有如此狠心的父親！」

收治的柳營奇美醫院說，小嬰兒無法言語，要隨時注意變化，最擔心是陷入嗜睡完全沒反應，目前小嬰兒活動力還算正常，擔心遭狠父施暴過程可能會有「內傷」，仍要持續觀察約1周。

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