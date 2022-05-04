加LINE戀上陽光韓國歐巴 彰化熟女險被騙4.4萬元

彰化47歲周姓女子今年初在臉書認識一名韓國籍網友，兩人互動頻繁，讓周女墜入愛河，這名「韓國歐巴」聲稱要來台與她共築愛巢共度一生，要求周女匯款1500元美金(折合新台幣4萬4300元)到他指定帳戶，周女到銀行匯款時，行員覺得她陳述內容有異狀，通報和美派出所，成功攔阻周女遭詐騙集團詐騙。

從事建築業的周女1月底在臉書認識一名自稱韓國籍網友，後續加入LINE聊天，對方大頭貼為陽光年輕的人像，韓國歐巴近日向周女表示要來台灣購屋，會匯100萬美金到她帳戶，但要求周女先匯款美金1500元美金到對方帳戶當手續費，周女以為遇見真愛，對方將與她在台定居，不疑有他昨天到和美的銀行匯款。

警方指出，周女向行員陳述這筆錢要匯到國外帳戶作為手續費，對方會再匯100萬美金到她帳戶，行員覺得很可疑，通報和美分局和美派出所巡佐謝志明、警員陳冠宇前往前去關心，員警分析這是詐騙集團「假交友手法」詐騙陷阱，周女恍然大悟，警方成功攔阻4萬4300元。