快訊

確診者告白／親身體驗三大政策亂象 比病毒更讓人恐慌

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

加LINE戀上陽光韓國歐巴 彰化熟女險被騙4.4萬元

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化47歲周姓女子今年初在臉書認識一名韓國籍網友，兩人互動頻繁，讓周女墜入愛河，這名「韓國歐巴」聲稱要來台與她共築愛巢共度一生，要求周女匯款1500元美金(折合新台幣4萬4300元)到他指定帳戶，周女到銀行匯款時，行員覺得她陳述內容有異狀，通報和美派出所，成功攔阻周女遭詐騙集團詐騙。

從事建築業的周女1月底在臉書認識一名自稱韓國籍網友，後續加入LINE聊天，對方大頭貼為陽光年輕的人像，韓國歐巴近日向周女表示要來台灣購屋，會匯100萬美金到她帳戶，但要求周女先匯款美金1500元美金到對方帳戶當手續費，周女以為遇見真愛，對方將與她在台定居，不疑有他昨天到和美的銀行匯款。

警方指出，周女向行員陳述這筆錢要匯到國外帳戶作為手續費，對方會再匯100萬美金到她帳戶，行員覺得很可疑，通報和美分局和美派出所巡佐謝志明、警員陳冠宇前往前去關心，員警分析這是詐騙集團「假交友手法」詐騙陷阱，周女恍然大悟，警方成功攔阻4萬4300元。

和美分局長葉文啟說，投資詐騙手法常透過社群網站、通訊軟體、交友網站，散播假投資高獲利訊息，吸引被害人投資虛擬貨幣、外匯期貨及股票等，一旦金錢匯出馬上失去聯絡，民眾辛苦攢下積蓄求討無門，提醒民眾若遇到疑似詐騙情形可洽詢詐騙專線「165」。

周姓女子異常匯款到國外帳戶，遭警方行員攔阻。圖／記者提供
周姓女子異常匯款到國外帳戶，遭警方行員攔阻。圖／記者提供
周姓女子異常匯款到國外帳戶，警方到場攔阻詐騙。圖／記者提供
周姓女子異常匯款到國外帳戶，警方到場攔阻詐騙。圖／記者提供
彰化47歲周姓女子今年初再臉書認識一名韓國籍網友，兩人互動頻繁，讓周女墜入愛河。記者林敬家／翻攝
彰化47歲周姓女子今年初再臉書認識一名韓國籍網友，兩人互動頻繁，讓周女墜入愛河。記者林敬家／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

沃旭 陸上變電站完工

風電併網關鍵樞紐 沃旭能源陸上變電站完工

彰化+214！確診人數攀升 葉彥伯：電子圍籬作法應調整

喬友大火調查報告提10項改善 家屬要求縣府立碑警惕

相關新聞

上班途中猝死！經理支援送貨工時逾12小時 宅配通要賠3百多萬

陳姓宅配通經理因人手不足支援司機送貨，每天工時超過12小時，且工作職務7個月內調動3次，造成他身心壓力極大，3年前上班途...

路上有牛！疑雨夜視線不佳 23歲騎士撞牛摔車不治

1名23歲陳姓男子昨晚騎機車南下，疑下雨視線不佳，於台11丙線11.5公里處，撞上前方的1頭牛，陳男受傷倒地，緊急送醫搶...

高市派出所傳確診 19員警採陰解隔

高雄市警苓雅分局2派出所員警染疫，繼4月30日隔離的10多名員警採陰上班，5月1日另處派出所因3名員警染疫，同派出所19...

他做股票發財夢 入投資群組險失15萬「一動作」得救

桃園市余姓男子加入股票投資群組2個多月，不斷受慫恿投資，禁不起「AI操作」、「高利潤」等話術，昨到銀行臨櫃匯款現金15萬...

影／買不到快篩試劑 蘆洲男大鬧藥局搶走號碼牌

新北市蘆洲區1名林姓男子，昨天下午因未依指定時間到藥局排隊購買，當被告知快篩試劑已經售完，卻惱羞成怒拍桌怒嗆藥劑師，還搶...

台2線大車狂飆常生事故 警強力執法 建議2路段區間測速

東北角台2線屢傳大型車輛搶快、逼車，引發自撞或與他車碰撞交通事故，新北市瑞芳警分局除持續機動編排測速照相等勤務加強執法，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。