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高雄警方查美容公司假獨家專利詐欺 業者提證明澄清
高雄市刑大上月26日公布一家美容公司，假「獨家專利」高價賣美容器材，警方依詐欺罪嫌查辦。業者今天喊冤，指這是消費糾紛衍生的誣告，這款皮膚覆蓋美容產品有韓國原廠專利證明，民眾誤以為低價淘寶貨就有相同功能，讓準備創業者叫苦連天。
警方表示，全案由檢察官指揮偵辦，檢方已指示警方，因全案仍在偵查階段，對業者的說法不予回應。
警方之前調查高雄市某美容公司在網路刊廣告，宣稱所賣的膚色測色儀具「獨家專利」，吸引買家高價購買測色儀，但買家發現同產品並無專利，組自救會報警指控詐欺。警方依詐欺罪嫌將業者移送法辦。
業者表示，這款由韓國Skin52集團獨家銷售的產品，主打皮膚覆蓋美容服務，產品包含了專利的精準測色App系統，搭配測色儀與皮膚色乳，可以調製出客制化的膚色，以類刺青的方式來覆蓋人體如妊娠紋、傷疤、肥胖紋等皮膚顏色相異處。由於產品特殊，一推出便有許多美容業者包括美容坊、個人工作室爭相學習購買。
這項商品台灣總代理兆釧國際公司負責人曲玲瑢表示，整套產品是需要App、測色儀、色乳相互搭配才能使用，檢舉者說淘寶買來的低價測色儀就有相同的功能，與事實差很大。韓國Skin 52總公司代表具東垣表示支持台灣總公司提出法律訴訟。
律師提出產品韓國原廠專利證明、總代理合約和進品報單，指韓國Skin 52的國際專利是由APP分析程式、測色儀、接收電子設備3項共同構成，也經由世界智慧財產權組織PCTO取得專利優先權，單純的APP是無法申請專利，必須結合儀器或設備。
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