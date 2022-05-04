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影／淡水高職生騎車「刷卡」刷到賓士、凌志 網虧：賠慘了
新北市淡水商工1名學生，昨天下午騎機車在淡金路超車不當，連續擦撞3輛轎車，其中2輛是進口高級車，事故過程行車記錄影像被傳到臉書社團，結果被網友虧爆，形容：「刷卡刷到賓士跟凌志」、「這下賠慘了」！
21歲蕭姓學生昨天下午4時許，騎機車經過淡水區淡金路一段，因前方公車打方向燈準備靠右，於是他便打左轉方向燈準備超車，同時頻頻轉頭查看左後方來車，不料前方視線被公車遮蔽，一不小心連續擦撞左前方3輛轎車之後摔倒。
事後有目擊民眾將行車影像上傳到臉書社團「細說淡水」，引發網友熱議，因為有人發現學生連續擦撞3輛車，其中2輛是進口品牌賓士、凌志，因此被狠虧：「刷卡刷到賓士跟凌志」、「騎乘經驗不足，要切換車道也要看一下車，希望他有保險」、「刮刮樂刮中3台車」、「如果是學生這可有壓力了」。
警方指出，4名當事人都沒有飲酒，男學生僅手腳輕微擦傷。全案依交通事故處置程序處理，詳細肇事原因，需進一步調查釐清。
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