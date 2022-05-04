快訊

確診者告白／親身體驗三大政策亂象 比病毒更讓人恐慌

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／淡水高職生騎車「刷卡」刷到賓士、凌志 網虧：賠慘了

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水商工1名學生，昨天下午騎機車在淡金路超車不當，連續擦撞3輛轎車，其中2輛是進口高級車，事故過程行車記錄影像被傳到臉書社團，結果被網友虧爆，形容：「刷卡刷到賓士跟凌志」、「這下賠慘了」！

21歲蕭姓學生昨天下午4時許，騎機車經過淡水區淡金路一段，因前方公車打方向燈準備靠右，於是他便打左轉方向燈準備超車，同時頻頻轉頭查看左後方來車，不料前方視線被公車遮蔽，一不小心連續擦撞左前方3輛轎車之後摔倒。

事後有目擊民眾將行車影像上傳到臉書社團「細說淡水」，引發網友熱議，因為有人發現學生連續擦撞3輛車，其中2輛是進口品牌賓士、凌志，因此被狠虧：「刷卡刷到賓士跟凌志」、「騎乘經驗不足，要切換車道也要看一下車，希望他有保險」、「刮刮樂刮中3台車」、「如果是學生這可有壓力了」。

警方指出，4名當事人都沒有飲酒，男學生僅手腳輕微擦傷。全案依交通事故處置程序處理，詳細肇事原因，需進一步調查釐清。

學生騎機車連續擦撞3輛轎車，其中2輛是進口高級品牌。記者林昭彰／翻攝
學生騎機車連續擦撞3輛轎車，其中2輛是進口高級品牌。記者林昭彰／翻攝
學生騎機車連續擦撞3輛轎車，其中2輛是進口高級品牌。記者林昭彰／翻攝
學生騎機車連續擦撞3輛轎車，其中2輛是進口高級品牌。記者林昭彰／翻攝
學生騎機車連續擦撞3輛轎車，其中2輛是進口高級品牌。記者林昭彰／翻攝
學生騎機車連續擦撞3輛轎車，其中2輛是進口高級品牌。記者林昭彰／翻攝
學生騎機車連續擦撞3輛轎車，其中2輛是進口高級品牌。記者林昭彰／翻攝
學生騎機車連續擦撞3輛轎車，其中2輛是進口高級品牌。記者林昭彰／翻攝
騎機車肇事學生被網友狠虧。圖／翻攝細說淡水
騎機車肇事學生被網友狠虧。圖／翻攝細說淡水

淡水

延伸閱讀

有著G-Class車頭的AMG雙門跑車？賓士這次玩很大！

疫情升溫 淡水「旅學堂」推戶外走讀

賓士車內男女叫不醒 警急破窗救人結果超尷尬

賓士貓愛跑出去偷玩具 主人無奈在家門口設「贓物專區」開放認領

相關新聞

上班途中猝死！經理支援送貨工時逾12小時 宅配通要賠3百多萬

陳姓宅配通經理因人手不足支援司機送貨，每天工時超過12小時，且工作職務7個月內調動3次，造成他身心壓力極大，3年前上班途...

路上有牛！疑雨夜視線不佳 23歲騎士撞牛摔車不治

1名23歲陳姓男子昨晚騎機車南下，疑下雨視線不佳，於台11丙線11.5公里處，撞上前方的1頭牛，陳男受傷倒地，緊急送醫搶...

影／高賠率高中獎 偽造台灣運彩詐騙 新北警逮26人

吳姓男子嫌偽造台灣運彩彩券，打出高賠率、高中獎吸客詐騙，新北市刑大跟監蒐證達3個月，日前逮主嫌吳男及詐騙集團成員共26人...

高市派出所傳確診 19員警採陰解隔

高雄市警苓雅分局2派出所員警染疫，繼4月30日隔離的10多名員警採陰上班，5月1日另處派出所因3名員警染疫，同派出所19...

他做股票發財夢 入投資群組險失15萬「一動作」得救

桃園市余姓男子加入股票投資群組2個多月，不斷受慫恿投資，禁不起「AI操作」、「高利潤」等話術，昨到銀行臨櫃匯款現金15萬...

影／買不到快篩試劑 蘆洲男大鬧藥局搶走號碼牌

新北市蘆洲區1名林姓男子，昨天下午因未依指定時間到藥局排隊購買，當被告知快篩試劑已經售完，卻惱羞成怒拍桌怒嗆藥劑師，還搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。