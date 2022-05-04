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影／女被友冷落心情差 重劃區散心踩空跌2米排水溝
新北市胡姓女子，近來被周遭朋友冷落心情不佳，昨天（3日）深夜10時許，她走在新莊區輔大捷運二號出口旁，卻不慎失足跌落2米高、1米深排水溝內，新北消防獲報派員趕抵，花了30分鐘才依google定位找到胡女，利用長背板把人救掛上來送醫急救，所幸沒有生命危險。
據了解，胡姓女子（23歲）近來被周遭朋友冷漠心情欠佳，昨天晚間10時許，她獨自一人走在新北市新莊區福營路35巷內（塭仔圳重劃區）散心。由於該路段周邊已劃定重劃，整面積400公頃重劃區，早已拆光鴉黑一片。
胡女獨自走在昏暗之處，一時不慎雙腳踩空，整個人就掉進2米高、水深1米的排水溝內，當場困住無法自行爬出，只好撥打電話向119、朋友求援。
新北市消防局獲報，調派大批人員趕抵現場搜救，搜尋近30分鐘仍未找到胡女蹤影，最後由胡女友人提供手機google定位，才找到胡女跌落處，經用長背板吊掛胡女上來，檢視胡女意識清楚，肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。
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