快訊

確診者告白／親身體驗三大政策亂象 比病毒更讓人恐慌

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女被友冷落心情差 重劃區散心踩空跌2米排水溝

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市胡姓女子，近來被周遭朋友冷落心情不佳，昨天（3日）深夜10時許，她走在新莊區輔大捷運二號出口旁，卻不慎失足跌落2米高、1米深排水溝內，新北消防獲報派員趕抵，花了30分鐘才依google定位找到胡女，利用長背板把人救掛上來送醫急救，所幸沒有生命危險。

據了解，胡姓女子（23歲）近來被周遭朋友冷漠心情欠佳，昨天晚間10時許，她獨自一人走在新北市新莊區福營路35巷內（塭仔圳重劃區）散心。由於該路段周邊已劃定重劃，整面積400公頃重劃區，早已拆光鴉黑一片。

胡女獨自走在昏暗之處，一時不慎雙腳踩空，整個人就掉進2米高、水深1米的排水溝內，當場困住無法自行爬出，只好撥打電話向119、朋友求援。

新北市消防局獲報，調派大批人員趕抵現場搜救，搜尋近30分鐘仍未找到胡女蹤影，最後由胡女友人提供手機google定位，才找到胡女跌落處，經用長背板吊掛胡女上來，檢視胡女意識清楚，肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。

消防員協助後送胡女就醫。記者曾伯愷／翻攝
消防員協助後送胡女就醫。記者曾伯愷／翻攝
新北市胡姓女子踩空掉落2米深排水溝內，消防員協助將人救起。記者曾伯愷／翻攝
新北市胡姓女子踩空掉落2米深排水溝內，消防員協助將人救起。記者曾伯愷／翻攝

重劃區

延伸閱讀

北市新建案 小基地占大宗

岡山生活圈夯衛星地段亦受惠 建商搶進白米社區推案

高雄亞灣區首座共融式公園7月完工 全市今年添33處

民進黨新北市議員初選民調 第3、9選區結果揭曉

相關新聞

上班途中猝死！經理支援送貨工時逾12小時 宅配通要賠3百多萬

陳姓宅配通經理因人手不足支援司機送貨，每天工時超過12小時，且工作職務7個月內調動3次，造成他身心壓力極大，3年前上班途...

路上有牛！疑雨夜視線不佳 23歲騎士撞牛摔車不治

1名23歲陳姓男子昨晚騎機車南下，疑下雨視線不佳，於台11丙線11.5公里處，撞上前方的1頭牛，陳男受傷倒地，緊急送醫搶...

影／高賠率高中獎 偽造台灣運彩詐騙 新北警逮26人

吳姓男子嫌偽造台灣運彩彩券，打出高賠率、高中獎吸客詐騙，新北市刑大跟監蒐證達3個月，日前逮主嫌吳男及詐騙集團成員共26人...

高市派出所傳確診 19員警採陰解隔

高雄市警苓雅分局2派出所員警染疫，繼4月30日隔離的10多名員警採陰上班，5月1日另處派出所因3名員警染疫，同派出所19...

他做股票發財夢 入投資群組險失15萬「一動作」得救

桃園市余姓男子加入股票投資群組2個多月，不斷受慫恿投資，禁不起「AI操作」、「高利潤」等話術，昨到銀行臨櫃匯款現金15萬...

影／買不到快篩試劑 蘆洲男大鬧藥局搶走號碼牌

新北市蘆洲區1名林姓男子，昨天下午因未依指定時間到藥局排隊購買，當被告知快篩試劑已經售完，卻惱羞成怒拍桌怒嗆藥劑師，還搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。