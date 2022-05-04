香港網友誆稱疫情嚴峻沒錢身陷困境 婦心軟輕信險遭詐

嘉義縣朴子市陳姓婦人日前在網路，認識自稱在香港國稅局工作的網友，網友指稱疫情嚴峻，遭公司延遲發放薪水，無法度日，生活陷入困境，請陳婦匯款台幣25萬元，陳婦昨天到京城銀行朴子分行準備匯款，行員直覺有異，通報警方勸阻婦人匯款，保住血汗錢。

朴子分局朴子派出所昨天接獲，京城銀行朴子分行陳姓行員通報，指稱陳姓婦人臨櫃匯款至香港，經關懷提問，婦人神情緊張，無法交代細節，疑似遭詐騙，警方立即趕往銀行瞭解情形。

警方調查，陳婦日前在網路認識在香港國稅局工作網友，誆稱香港疫情嚴峻，遭公司延遲發放薪水，希望陳婦匯款台幣25萬元，解燃眉之急，陳婦不疑有他堅持匯款。