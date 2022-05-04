快訊

確診者告白／親身體驗三大政策亂象 比病毒更讓人恐慌

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港網友誆稱疫情嚴峻沒錢身陷困境 婦心軟輕信險遭詐

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣朴子市陳姓婦人日前在網路，認識自稱在香港國稅局工作的網友，網友指稱疫情嚴峻，遭公司延遲發放薪水，無法度日，生活陷入困境，請陳婦匯款台幣25萬元，陳婦昨天到京城銀行朴子分行準備匯款，行員直覺有異，通報警方勸阻婦人匯款，保住血汗錢。

朴子分局朴子派出所昨天接獲，京城銀行朴子分行陳姓行員通報，指稱陳姓婦人臨櫃匯款至香港，經關懷提問，婦人神情緊張，無法交代細節，疑似遭詐騙，警方立即趕往銀行瞭解情形。

警方調查，陳婦日前在網路認識在香港國稅局工作網友，誆稱香港疫情嚴峻，遭公司延遲發放薪水，希望陳婦匯款台幣25萬元，解燃眉之急，陳婦不疑有他堅持匯款。

陳姓行員對婦人關懷提問，聽到常見詐騙關鍵內容，立即通報警方到場，警方與銀行苦口婆心勸導，強調這是常見的「假網友詐騙模式」，會營造窮困可憐假象，博取被害人同情心詐騙。陳婦險些被騙，感謝警方與行員歡阻。

香港網友誆稱疫情嚴峻無法支薪，陳姓婦人心軟輕信險遭詐，朴子派出所員警勸阻。記者魯永明／翻攝
香港網友誆稱疫情嚴峻無法支薪，陳姓婦人心軟輕信險遭詐，朴子派出所員警勸阻。記者魯永明／翻攝
香港網友誆稱疫情嚴峻無法支薪，陳姓婦人心軟輕信險遭詐，朴子派出所員警勸阻。記者魯永明／翻攝
香港網友誆稱疫情嚴峻無法支薪，陳姓婦人心軟輕信險遭詐，朴子派出所員警勸阻。記者魯永明／翻攝

朴子 香港 詐騙

延伸閱讀

香港專業人才申請定居無直通車 陸委會：有專案及國安審查

香港新增重要鐵路線 連接新界港島

香港官員稱 將修例阻危害國家安全者到港

香港新增290例確診 第5波累計至今119萬人染疫

相關新聞

上班途中猝死！經理支援送貨工時逾12小時 宅配通要賠3百多萬

陳姓宅配通經理因人手不足支援司機送貨，每天工時超過12小時，且工作職務7個月內調動3次，造成他身心壓力極大，3年前上班途...

路上有牛！疑雨夜視線不佳 23歲騎士撞牛摔車不治

1名23歲陳姓男子昨晚騎機車南下，疑下雨視線不佳，於台11丙線11.5公里處，撞上前方的1頭牛，陳男受傷倒地，緊急送醫搶...

影／高賠率高中獎 偽造台灣運彩詐騙 新北警逮26人

吳姓男子嫌偽造台灣運彩彩券，打出高賠率、高中獎吸客詐騙，新北市刑大跟監蒐證達3個月，日前逮主嫌吳男及詐騙集團成員共26人...

高市派出所傳確診 19員警採陰解隔

高雄市警苓雅分局2派出所員警染疫，繼4月30日隔離的10多名員警採陰上班，5月1日另處派出所因3名員警染疫，同派出所19...

他做股票發財夢 入投資群組險失15萬「一動作」得救

桃園市余姓男子加入股票投資群組2個多月，不斷受慫恿投資，禁不起「AI操作」、「高利潤」等話術，昨到銀行臨櫃匯款現金15萬...

影／買不到快篩試劑 蘆洲男大鬧藥局搶走號碼牌

新北市蘆洲區1名林姓男子，昨天下午因未依指定時間到藥局排隊購買，當被告知快篩試劑已經售完，卻惱羞成怒拍桌怒嗆藥劑師，還搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。