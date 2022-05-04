加入投資群組保證獲利 中年大叔差點被騙7萬

55歲沈姓男子透過通訊軟體Line加入投資群組，裡面有人宣稱投資股票保證獲利，要他下載該APP並至銀行臨櫃匯款7萬元到指定帳戶，沈誤認為正常投資，昨天中午到台南市民生路某銀行要匯款，銀行行員警覺有異報警攔阻，沈才保住辛苦積蓄。

台南沈姓市民遭到投資詐騙，女警及時勸阻保住7萬元。記者黃宣翰／翻攝

近期不少人接獲「領取飆股」的訊息 ，誤認為對方可提供高報酬率投資資訊，被慫恿加入對方的投資群組，下載對方提供的App，投資股票、外匯、期貨，直到投資大筆金額，帳面獲利要出金便遭斷線，警方說，這就是投資詐騙陷阱的一貫手法。

台南市警二分民權派出所員警，昨天中午12點接獲民生路某銀行行員來電通報，稱男子至銀行匯款，經行員關懷提問，懷疑可能遭受詐騙，警方趕至銀行及時勸阻。

據了解，55歲的沈姓男子於通訊軟體Line上加入投資群組，裡面有女子提供投資平台，並表示保證獲利，要他下載該APP並至銀行臨櫃匯款7萬元到指定帳戶進去投資股票。

沈信以為真，誤認是正常投資，依對方所提供帳戶至銀行匯款，經員警火速趕至現場，向沈男詢問來龍去脈，並查看Line的對話過程，研判遇上典型的投資型詐騙。

員警告訴他過去相關案例與詐騙手法，沈這才大夢初醒，打消匯款念頭。沈感謝銀行行員與警方的熱心關懷及耐心說明，避免自己成為詐騙集團的待宰羔羊。