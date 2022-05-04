上班途中猝死！經理支援送貨工時逾12小時 宅配通要賠3百多萬

陳姓宅配通經理因人手不足支援司機送貨，每天工時超過12小時，且工作職務7個月內調動3次，造成他身心壓力極大，3年前上班途中心臟病發猝死，妻子和2名就讀國小的子女提告求償，台北地方法院判宅配通要賠償353萬餘元，可上訴。

家屬主張，陳2006年任職宅配通公司，擔任司機、組長、專員等職務，2016年擔任淡水站經理，因貨運量大，司機不堪負荷紛紛離職，陳須支援送貨，又要處理車禍、貨物事故及客訴，每天上午7點出門，晚上11點多回家，總公司知道人手不足，卻未派員支援。

家屬指出，陳身兼數職，每天工時超過12小時，因送貨遲延被降調士林站，又因士林站司機竊取金錢，陳再被降調北投站專員，還得到新店站支援，因長時間超時工作、多次調動，造成身心極大壓力，2018年8月1日上班途中心臟病發猝死。

家屬認為，公司疏於注意勞工長期高壓工作，違反職業安全衛生法、勞基法，陳妻頓失人生伴侶，也讓年幼的子女失去父愛，小孩甚至無法面對父親死亡，常半夜起床訴說胸口痛，在校緊張、發抖等，需要與心理師面談，請求宅配通賠償陳妻、2名就讀國小的子女喪葬及職災死亡補償費、撫養費、精神慰撫金共642萬餘元。

宅配通反駁，陳歷年健康檢查血壓都高於正常值，認為陳任職前就有高血壓；公司培養經理不易，對陳寄予厚望，但陳擔任經理時，員工集體請辭、侵占款項，考量陳壓力過大才會多次調職，公司基於愛惜人才積極調整工作職務，歷次調職也都經陳的同意。

宅配通指出，配送貨物是司機業務，專員是機動支援，陳僅暫時支援性質，和其他專員配送貨物1、2次，也因貨物量不多，通常是另名專員自行完成，陳多在車上休息。

公司認為，縱然陳打卡時間多在晚間7、8點，但是陳為避開下班車潮，才會在新店站多待一點時間；陳發病前6個月延長工時都未超過標準45小時，公司也每年安排健康檢查，提醒陳就醫控制，善盡雇主責任，但陳本身有高血壓病史，自己長達2年未就醫，認為死亡原因與公司指派工作無關。

法院認為，勞保局調閱陳的就醫紀錄、病歷等資料，送職業醫學科專科醫師審查，認定陳發病與超時工作有因果關係，屬於職業災害；又陳上下班時間應為上午8點到下午5點，但以打卡記錄來看，陳上班時間均在上午7點半以前，實際下班時間常在晚間7點之後。

陳發病前半年，每月加班時數皆在38小時以上，其中最長的加班時數高達73小時，月平均超時工作也高達59小時，確實超過45小時標準，且有遞增情形。

法院指出，陳在短期內頻繁調動，發病前工作職務、地點多次變異，除增加通勤時間，排擠休息、睡眠時間，也須疲於面對不同工作環境、人際關係，精神負荷不輕，又陳需兼負送貨、處理客訴等雜項工作，積年累月確實加重身體負擔。

法院認定陳心臟病猝死與長時間勞動累積疲勞，加上懲處、調職等事件之間有因果關係，屬於職業傷病；宅配通身為雇主，僅將健檢結果提醒員工自行注意，沒有由醫護人員提供健康指導，也沒有縮短工作時間或更換工作內容，難認善盡雇主預防措施責任，違反勞基法、職安法規定。