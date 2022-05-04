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路上有牛！疑雨夜視線不佳 23歲騎士撞牛摔車不治
1名23歲陳姓男子昨晚騎機車南下，疑下雨視線不佳，於台11丙線11.5公里處，撞上前方的1頭牛，陳男受傷倒地，緊急送醫搶救仍傷重不治。
陳男於昨晚8點25分，騎機車沿台11丙線北往南行駛，當時下大雨，夜間光線較昏暗，直接撞到站在路上的牛隻。因撞擊力大，陳男當場摔落路邊，不但撞到頭部、大量出血，下巴有粉碎性骨折，顏面更是多處骨折，當場失去意識，牛隻則是臀部流血。
救護人員到場後，發現陳男生命跡象薄弱，緊急在現場施行5分鐘急救措施，送往花蓮慈濟醫院救治，卻在晚間9點30分左右宣告不治。
吉安警分局找到肇事牛隻的57歲黃姓女飼主到場說明，進一步調查釐清整起事故的原由。
台11丙線路旁有許多草原，飼主會以放牧方式給牛隻吃草，但牛體型大會亂跑，即便飼主設鐵絲網，仍攔不住牛隻逃脫，偶爾會發生車輛撞擊牛隻的事故，造成用路人死傷。
花蓮縣政府規定，放養牛隻須掛耳標，以辨識飼主，並明訂道路200公尺內禁止放牧牛隻，否則會有罰鍰，飼主應善盡管理牛群責任。
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