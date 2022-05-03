馬路上撞牛 花蓮機車騎士送醫不治

中央社 / 花蓮縣3日電

一名陳姓男子今天晚間騎機車行經花蓮壽豐台11丙線11公里處南下車道時，疑因下雨視線不良撞上馬路上的牛，人車倒地，當場失去呼吸心跳，警消獲報送醫搶救但仍不治。

根據現場民眾表示，這名男子晚間8時許騎機車沿著台11丙線南下車道行駛，疑因下雨視線不良撞上在馬路行走的牛隻，由於撞擊力道過大，人車倒地不起。

花蓮縣消防局救護車獲報到場時，發現男子已經沒有呼吸心跳，經過心肺復甦術與電擊急救，緊急送往花蓮慈濟醫院搶救，但仍宣告不治。

吉安警分局稍後找到肇事牛隻的黃姓飼主製作筆錄，進一步調查釐清。

省道台11線過去經常發生撞牛車禍，釀成人員死傷，花蓮縣政府已強制牛隻掛耳標，以便辨識飼主，同時明定省道200公尺內禁止放牧牛隻，違反者將面臨罰鍰，飼主應善盡管理牛群責任。

花蓮 車道 救護車 車禍

延伸閱讀

花蓮後天開放學童接種 有意願者佔3成

花蓮2家照護型機構183人確診 新增1名死亡個案未接種

花蓮黎明教養院疑60人感染 縣府下午說明

花蓮中央路左轉車道工程未見動靜 縣府：前置作業中

相關新聞

8人隊伍爬能高山分開行動受困 救難人員繞半個台灣救人

8人登山隊伍登能高山遇上東北季風發威，竟然分開行動，有人體力不支、失溫、斷糧受困而求援，救難人員卻碰上中橫坍方不通，繞半...

影／一寶爸喝酒騎單車橫停路中央 直行貨車沒注意撞上鬧人命

台中市陳姓男子在上月底騎自行車在台灣大道的慢車道中央停等，但當時駕駛貨車直行在慢車道的李姓男子，疑未注意到陳就在道路中央...

她談原住民歷史記憶 被創造的吳鳳與湯英伸悲歌

1984年，紅極一時的丘丘合唱團解散了，似乎人們只記起之後那清麗的美聲娃娃金智娟仍然在歌壇高唱著，但卻很少人注意到團長邱晨在1987年做了一張與台灣民主化極有關係的作品——《特富野》。

苗栗失智翁騎車失聯 跨縣十多公里於台中和平尋獲

苗栗縣詹姓老翁疑患有失智、重聽，日前下午從卓蘭鎮住家騎機車外出後不知去向，直至晚間仍遲遲未歸；苗栗警方獲報後查看監視器，...

雲林絲瓜盛產！警組民生巡防專案 捍衛農民心血結晶

近來斗南鎮絲瓜盛產，每天產量可達10公噸，以阿丹及大松地區產量最多，農民反映每年都有失竊情形，但因損失不嚴重所以沒有報案...

影／玉山保育志工墜谷 救難人員徒步將遺體揹下山

玉山國家公園保育志工巡查大水窟山屋巡查，69歲黃姓男志工1日在前往杜鵑營地時墜谷，經隊友搶救仍傷重死亡。南投縣消防局派救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。