馬路上撞牛 花蓮機車騎士送醫不治

一名陳姓男子今天晚間騎機車行經花蓮壽豐台11丙線11公里處南下車道時，疑因下雨視線不良撞上馬路上的牛，人車倒地，當場失去呼吸心跳，警消獲報送醫搶救但仍不治。

根據現場民眾表示，這名男子晚間8時許騎機車沿著台11丙線南下車道行駛，疑因下雨視線不良撞上在馬路行走的牛隻，由於撞擊力道過大，人車倒地不起。

花蓮縣消防局救護車獲報到場時，發現男子已經沒有呼吸心跳，經過心肺復甦術與電擊急救，緊急送往花蓮慈濟醫院搶救，但仍宣告不治。

吉安警分局稍後找到肇事牛隻的黃姓飼主製作筆錄，進一步調查釐清。

省道台11線過去經常發生撞牛車禍，釀成人員死傷，花蓮縣政府已強制牛隻掛耳標，以便辨識飼主，同時明定省道200公尺內禁止放牧牛隻，違反者將面臨罰鍰，飼主應善盡管理牛群責任。