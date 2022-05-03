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影／一寶爸喝酒騎單車橫停路中央 直行貨車沒注意撞上鬧人命

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在上月底騎自行車在台灣大道的慢車道中央停等，但當時駕駛貨車直行在慢車道的李姓男子，疑未注意到陳就在道路中央停等，直接將陳撞飛，陳就醫多日後，在今天凌晨宣告不治，家屬在網路徵求行車記錄器，警方將依過失致死罪通知李到案說明。

據查，李姓男子（58歲）擔任服務生工作，上月29日凌晨4時許，開車沿西屯區台灣大道慢車道行駛，行經惠中路時，疑未注意到陳姓男子（32歲）騎著單車，橫停在台灣大道慢車道的道路中央，疑在停等紅燈，準備行駛惠中路，李沒有看到陳在道路中央，迎面將陳撞飛，陳送醫後昏迷指數只有3。

警方調查，李無酒精濃度，陳酒精濃度超標，依規定喝酒不能騎單車，可罰600元至1200元，另外陳違規在車道中央停車，也違反道交條例規定，可開罰300元至600元，不過李未注意車前狀況，釀成車禍，有肇事原因。

李姓男子辯稱，沒有看到陳男在路中央，不過因陳在今天清晨5時許，已宣告不治，警方已聯絡李到案，將依過失致死罪方向偵辦。

陳男胞妹在臉書社團「台中市西屯區大小事」貼文，徵求行車記錄器，以釐清案發經過，發文時陳的昏迷指數為3，陳胞妹希望網友幫忙集氣，還說，陳育有一名要升國小的女兒，她們兄妹二人在小時候即失去父親，父親還交代陳要好好照顧她，陳也很愛護她，「不想再失去親人了」，但今天陳胞妹更新訊息，陳已在清晨5時許宣告不治。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市陳姓男子上月29日，酒後騎單車停在西屯區台灣大道與惠中路的慢車道中央，遭直行開貨車的李姓男子撞上，陳今傷重不治。圖／讀者提供
台中市陳姓男子上月29日，酒後騎單車停在西屯區台灣大道與惠中路的慢車道中央，遭直行開貨車的李姓男子撞上，陳今傷重不治。圖／讀者提供
台中市陳姓男子上月29日，酒後騎單車停在西屯區台灣大道與惠中路的慢車道中央，遭直行開貨車的李姓男子撞上，陳今傷重不治。圖／讀者提供
台中市陳姓男子上月29日，酒後騎單車停在西屯區台灣大道與惠中路的慢車道中央，遭直行開貨車的李姓男子撞上，陳今傷重不治。圖／讀者提供
台中市陳姓男子上月29日，酒後騎單車停在西屯區台灣大道與惠中路的慢車道中央，遭直行開貨車的李姓男子撞上，陳今傷重不治。圖／讀者提供
台中市陳姓男子上月29日，酒後騎單車停在西屯區台灣大道與惠中路的慢車道中央，遭直行開貨車的李姓男子撞上，陳今傷重不治。圖／讀者提供
台中市陳姓男子上月29日，酒後騎單車停在西屯區台灣大道與惠中路的慢車道中央，遭直行開貨車的李姓男子撞上，陳今傷重不治。圖／讀者提供
台中市陳姓男子上月29日，酒後騎單車停在西屯區台灣大道與惠中路的慢車道中央，遭直行開貨車的李姓男子撞上，陳今傷重不治。圖／讀者提供
台中市陳姓男子上月29日，酒後騎單車停在西屯區台灣大道與惠中路的慢車道中央，遭直行開貨車的李姓男子撞上，陳今傷重不治。圖／讀者提供
台中市陳姓男子上月29日，酒後騎單車停在西屯區台灣大道與惠中路的慢車道中央，遭直行開貨車的李姓男子撞上，陳今傷重不治。圖／讀者提供
台中市陳姓男子上月29日，酒後騎單車停在西屯區台灣大道與惠中路的慢車道中央，遭直行開貨車的李姓男子撞，今不治，家屬在臉書徵求行車記錄器。圖／摘自台中市西屯區大小事
台中市陳姓男子上月29日，酒後騎單車停在西屯區台灣大道與惠中路的慢車道中央，遭直行開貨車的李姓男子撞，今不治，家屬在臉書徵求行車記錄器。圖／摘自台中市西屯區大小事

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