苗栗失智翁騎車失聯 跨縣十多公里於台中和平尋獲
苗栗縣詹姓老翁疑患有失智、重聽，日前下午從卓蘭鎮住家騎機車外出後不知去向，直至晚間仍遲遲未歸；苗栗警方獲報後查看監視器，發現詹翁騎車逾十公里，進入台中市和平區，和平警方以車追人，於隔日下午找到詹翁，讓他平安返家。
苗栗卓蘭鎮詹翁(73歲)1日下午3時許，騎乘機車從家中外出後卻不知去向，詹翁疑有失智、重聽情形，家屬相當緊張，隨即向苗栗警方報案尋人，查看監視器後，發現詹翁進入了台中市和平區。
詹翁妻子隔日(2號)急奔台中，向和平警分局雙崎所尋求協助，警員洪凱傑、劉正明調閱沿線監視器，以車追人，終於在當天下午3時許，接獲民眾來電，表示看見名老翁神情無助的在路邊徘徊，經確認特徵後，確認為失蹤的詹姓老翁。
警方見到詹姓老翁時，他全身遭雨淋濕，加上山區溫度低冷，不斷發抖。警方將詹翁載回派出所，提供熱飲、便當及保暖用品；家屬感激警方幫忙，便隨即陪同詹翁到醫院檢查身體狀況。
雙崎所長龔祖玉提醒民眾，家中若有失智、智能障礙症狀老人家屬，可以向社會局申請愛心手鍊、或在衣物繡上姓名或配戴能識別身分的飾品，以防不慎走失時，能順利返家。
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