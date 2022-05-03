雲林絲瓜盛產！警組民生巡防專案 捍衛農民心血結晶
近來斗南鎮絲瓜盛產，每天產量可達10公噸，以阿丹及大松地區產量最多，農民反映每年都有失竊情形，但因損失不嚴重所以沒有報案。為防絲瓜遭竊，斗南警局與巡守隊、農民共組民生防竊專案，增設2處巡邏箱，並加強夜間巡邏加強防竊，嚇阻竊賊行動。
一名農民說，絲瓜進入盛產期時，時常被人偷摘，但因失竊數量與價格不高，不想去警局報案製造困擾，但仍希望絲瓜不要遭竊，像警察常來巡邏就很好，可以防止小偷下手。
建國派出所長葉長清說，因派出所內警員和農民互動良好，清楚農民需要哪些幫助，像現在絲瓜進入採收期，就主動與巡邏隊、農民合作，共同巡守嚇阻犯罪，同時也鼓勵農民在絲瓜園出入口繫上鐵鍊或設置監視器，共同防制竊案發生。
斗南警分局表示，希望民眾發揮互助合作精神，發現可疑人車出入時，主動撥打110或派出所電話報案，請警方到場處理，嚇阻竊賊犯罪，共同打擊犯罪，維護地方良好治安。
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