快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／玉山保育志工墜谷 救難人員徒步將遺體揹下山

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

玉山國家公園保育志工巡查大水窟山屋巡查，69歲黃姓男志工1日在前往杜鵑營地時墜谷，經隊友搶救仍傷重死亡。南投縣消防局派救難隊趕往救援，今天清晨4時輪流將遺體背下山，下午1點抵達東埔登山口，交由警方家屬料理事後。

南投縣消防局表示，玉山國家公園管理處保育志工團隊一行4人，4月30日從八通關古道出發，計畫巡查到大水窟山屋，預計5日下山。5月1日上午10點46分，隊員張小姐報案，黃姓志工在中央金礦山屋往杜鵑營地方向墜谷，頭部撕裂傷、手腳疼痛疑似多處骨折，急需救援，11點33再傳回傷患已無生命徵象。

因為山區氣象惡劣，直升機無法執行吊掛作業，且氣象預報會持續下雨數日，南投縣消防局第三大隊隨即派遣第一梯救援人員，包含消防4人、山搜義消1人及玉管處1人上山救援，但須2工作天才能抵達事故點；為克服天氣等不確定因素，玉管處及家屬也雇請4名協作加入。

救援人員不畏天候惡劣，昨天下午5時火速趕到中央金礦山屋，與保育志工會合並將遺體妥善安置。今天清晨4時山區持續飄雨，救援人員將遺體固定後，採揹負方式接駁下撤，6點30抵達八通關大草原、11點28分抵達樂樂山屋，同時第二批支援人員也趕往協助接駁，今天下午1點9分，順利將遺體運抵至東埔登山口，交由警方及家屬處理，完成救援任務。

玉山保育志工巡視山屋時意外墜谷身亡，南投縣消防局派遣救難隊，今天將遺體揹運下山。圖／南投縣消防局提供
玉山保育志工巡視山屋時意外墜谷身亡，南投縣消防局派遣救難隊，今天將遺體揹運下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓保育志工遺體今天下午抵達東埔登山口，交由家屬料理後事。圖／南投縣消防局提供
黃姓保育志工遺體今天下午抵達東埔登山口，交由家屬料理後事。圖／南投縣消防局提供
玉山保育志工巡視山屋時意外墜谷身亡，南投縣消防局派遣救難隊，今天將遺體揹運下山。圖／南投縣消防局提供
玉山保育志工巡視山屋時意外墜谷身亡，南投縣消防局派遣救難隊，今天將遺體揹運下山。圖／南投縣消防局提供
玉山保育志工巡視山屋時意外墜谷身亡，南投縣消防局派遣救難隊，今天將遺體揹運下山。圖／南投縣消防局提供
玉山保育志工巡視山屋時意外墜谷身亡，南投縣消防局派遣救難隊，今天將遺體揹運下山。圖／南投縣消防局提供

玉山國家公園 南投

延伸閱讀

玉山 入選全球最佳銀行

玉山五月雪

玉山又傳山難！保育志工巡山墜谷 失去生命跡象

阿里山遊樂區保育鳥帝雉遭浪浪攻擊 動保員上山捕抓

相關新聞

阿公想老伴拄杖走9公里 見警激動哽咽落淚查出真相

台中市大里區七旬林姓老翁在上月底拄著拐杖，一路走了9公里到南屯區，呆坐在一處大樓門口，不願離開，驚動保全通知警方到場，警...

喬友大火調查報告提10項改善 家屬要求縣府立碑警惕

彰化喬友大樓去年6月30日晚上火警造成21人受傷、4人死亡，消防署昨天提出調查報告，認定住戶逃生時打開防火門，造成垂直防...

影／玉山保育志工墜谷 救難人員徒步將遺體揹下山

玉山國家公園保育志工巡查大水窟山屋巡查，69歲黃姓男志工1日在前往杜鵑營地時墜谷，經隊友搶救仍傷重死亡。南投縣消防局派救...

調查局台北市調處肅貪科長競爭激烈 樓仁健脫穎而出

調查局今天公布科長、組長及副主任異動名單，為因應年底查察賄選以防堵境外勢力介入，有肅貪專長的台北市調查處中正站副主任樓仁...

她談原住民歷史記憶 被創造的吳鳳與湯英伸悲歌

1984年，紅極一時的丘丘合唱團解散了，似乎人們只記起之後那清麗的美聲娃娃金智娟仍然在歌壇高唱著，但卻很少人注意到團長邱晨在1987年做了一張與台灣民主化極有關係的作品——《特富野》。

雲林絲瓜盛產！警組民生巡防專案 捍衛農民心血結晶

近來斗南鎮絲瓜盛產，每天產量可達10公噸，以阿丹及大松地區產量最多，農民反映每年都有失竊情形，但因損失不嚴重所以沒有報案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。