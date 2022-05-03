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影／玉山保育志工墜谷 救難人員徒步將遺體揹下山
玉山國家公園保育志工巡查大水窟山屋巡查，69歲黃姓男志工1日在前往杜鵑營地時墜谷，經隊友搶救仍傷重死亡。南投縣消防局派救難隊趕往救援，今天清晨4時輪流將遺體背下山，下午1點抵達東埔登山口，交由警方家屬料理事後。
南投縣消防局表示，玉山國家公園管理處保育志工團隊一行4人，4月30日從八通關古道出發，計畫巡查到大水窟山屋，預計5日下山。5月1日上午10點46分，隊員張小姐報案，黃姓志工在中央金礦山屋往杜鵑營地方向墜谷，頭部撕裂傷、手腳疼痛疑似多處骨折，急需救援，11點33再傳回傷患已無生命徵象。
因為山區氣象惡劣，直升機無法執行吊掛作業，且氣象預報會持續下雨數日，南投縣消防局第三大隊隨即派遣第一梯救援人員，包含消防4人、山搜義消1人及玉管處1人上山救援，但須2工作天才能抵達事故點；為克服天氣等不確定因素，玉管處及家屬也雇請4名協作加入。
救援人員不畏天候惡劣，昨天下午5時火速趕到中央金礦山屋，與保育志工會合並將遺體妥善安置。今天清晨4時山區持續飄雨，救援人員將遺體固定後，採揹負方式接駁下撤，6點30抵達八通關大草原、11點28分抵達樂樂山屋，同時第二批支援人員也趕往協助接駁，今天下午1點9分，順利將遺體運抵至東埔登山口，交由警方及家屬處理，完成救援任務。
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