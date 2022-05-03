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新竹熟女失智走20公里被救 醫師：30幾失智少及早診斷

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

新竹縣38歲劉姓女子昨天趁家人不注意，獨自從關西走路20多公里，至傍晚到桃園市龍潭區迷路，龍潭市民報警協助，警方趕到劉女卻不見，至晚間在一個墓園尋獲，劉父趕到說明女兒罹患失智症常走失，頻頻向警方致謝，龍潭警方建議劉父，幫劉女申請「愛的手鍊」預防走失。

創立長庚醫院失智症中心的林口長庚醫院神經內科部失智科症主任徐文俊表示，退化型失智症患者大部分年紀稍長，常見發生在65歲以上，3、40歲發生失智症比較少見，但是發生中風、頭部外傷引起失智者就可能不分年紀，與年輕、年老無關，年輕型失智症可透過十大警訊及早發現、及早診斷治療。

警方表示，家住新竹縣關西鎮未婚的劉女，趁家人不注意獨自外出，她從關西一路沒有目的走到龍潭區，大約走路約20多公里，因為傍晚下雨、天色昏暗，她躲在龍潭聖德里一處偏僻土地公廟，被當地民眾發現報警協助。

警員趕到土地公廟，劉女卻又離開不見，聖亭派出所長蔡坤龍擔心劉女意外，發動警員和熱心里民循線搜尋，至晚間在龍潭與平鎮交界的一個小墓地，看見劉女坐在角落躲雨、全身淋濕發抖，警員將身上警用風衣給劉女穿上保暖，帶回派出所安置，面對警員警查詢，劉女無法表達身分及住所，疑似失智，由於劉女失走失一天，家人報案，龍潭警方透過電腦人臉辨識系統確認劉女身分，通知家人認領。

劉父表示，他女兒有失智症狀，常獨自外出或在住家附近走失，未料這次竟離家走這麼遠到龍潭，又在濕冷晚上，感謝警方即時尋獲和協助。員警看見劉女未戴預防走失手環，建議劉父為女兒申請戴上「愛的手鍊」預防走失。

警方協尋在小墓地尋獲劉女。圖／警方提供
警方協尋在小墓地尋獲劉女。圖／警方提供
警方協尋在小墓地尋獲劉女協助返家。圖／警方提供
警方協尋在小墓地尋獲劉女協助返家。圖／警方提供

失智症

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