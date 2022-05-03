阿公想老伴拄杖走9公里 見警激動哽咽落淚查出真相

台中市大里區七旬林姓老翁在上月底拄著拐杖，一路走了9公里到南屯區，呆坐在一處大樓門口，不願離開，驚動保全通知警方到場，警方詢問林翁時，林翁情緒激動、落淚，直說要「找老伴」，調查林翁身上的確有配偶的身分證，經聯絡家屬才知，林翁患有失智症，可能太思念妻子，才會忘了跟家人說，直接出門。

第四警分局大墩所警員高慈青、王藝樺在上月29日獲報，南屯區大墩路一棟大樓門口，有名林姓老翁（77歲）呆坐大樓門口不肯離去，員警到場調查，原來林翁不斷對著大樓保全，宣稱要找自己的太太，但經大樓保全查詢，根本無林翁所說的施姓婦人，而且林翁身著睡衣、拖鞋，顯然是迷途。

警方發現林翁身上有兩張證件，一張是林翁駕照，另一張則是他口中所稱施姓婦人的身分證，經查證，雙方確是夫妻關係，且戶籍地都是在大里區立仁路，證實林翁所言不虛。

警方再詢問老翁要往何處時，林翁突然情緒激動、含著眼淚說「我從大里走到這，要找我老婆，但找不到」。

警員也訝異，因為大里距離老翁被通報的南屯區大樓，約有9公里距離，為了找老伴，肯定費了一番功夫，警方聯絡到林翁女兒，才知林翁原來患有失智症，忘了婦人已經住院，也不在南屯區，可能是太想念老伴才跑出門。