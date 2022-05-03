調查局台北市調處肅貪科長競爭激烈 樓仁健脫穎而出

1984年，紅極一時的丘丘合唱團解散了，似乎人們只記起之後那清麗的美聲娃娃金智娟仍然在歌壇高唱著，但卻很少人注意到團長邱晨在1987年做了一張與台灣民主化極有關係的作品——《特富野》。

2022-05-03 17:56