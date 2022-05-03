快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門東門菜市場傳攤商「無名火」 嚇壞周邊民眾

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

人來人往的金城鎮東門菜市場今天中午歇市後傳出火警，一處豬肉攤忽然不明竄出火舌，由於攤架下方擺放不少紙箱、木板、帆布等易燃物，一度讓火勢相當大，引起周遭不少民眾與攤商驚恐，所幸在消防力第一時間快速介入處理，現場無人員傷亡及財物損失，詳細起火原因待消防局火調人員調查。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心在中午12時11分接獲民眾報案，指稱金城鎮民族路有某攤販火警，現場有火舌竄出，指揮中心立即派遣出動6輛消防車，1輛救護車，職消20名、駕駛1名、義消10名，合計31人前往搶救。現場由小隊長曾以勒擔任現場初期指揮官，稍後，第一大隊大隊長陳叁奇也趕赴現場指揮坐鎮指揮。

陳叁奇表示，此火警發生地點位處市區人潮及攤商密集區域，燃燒最盛處為攤販攤架及攤架下方紙箱、木板、帆布等，初期火舌亂竄，由於旁邊還緊鄰攤販與住家，消防人員不敢掉以輕心，深怕稍有不慎，易造成蔓延擴大，狀況相當險峻。

金城分隊車組在12時17分到達後，小隊長曾以勒立即前往查看，發現現場明火已由民眾協助滅火，立即指派救災人員佈水線滅火，現場於消防人員到場後立即獲得控制，指揮官隨即指派救災人員進行現場人員清查及殘火處理動作，殘火於12時34分清理完畢，無人員傷亡。

金城分隊表示，此次災害火勢最盛區域為攤商攤架下方，初期一度火舌大量竄出，所幸在消防力第一時間快速介入處理，金城警分局進行周邊交通管制等，人員全力投入搶救下，現場無人員傷亡及財物損失，同時未讓火勢過度波及周邊攤商，大幅降低民眾損失。

金城鎮東門菜市場今天中午傳出火警，好在消防人員火速到場滅火，才沒讓火勢蔓延開。圖／金門縣消防隊提供
金城鎮東門菜市場今天中午傳出火警，好在消防人員火速到場滅火，才沒讓火勢蔓延開。圖／金門縣消防隊提供
人來人往的金城鎮東門菜市場今天中午傳出火警，一處攤販忽然不明竄出火舌，火勢一度相當大，讓周邊民眾相當緊張。圖／金門縣消防隊提供
人來人往的金城鎮東門菜市場今天中午傳出火警，一處攤販忽然不明竄出火舌，火勢一度相當大，讓周邊民眾相當緊張。圖／金門縣消防隊提供

救護車 金門

延伸閱讀

新北消防一特搜分隊12人快篩陽性 今PCR出爐 7人確診

工廠大火毒氣成鼻腔殺手 桃園消防獲贈呼吸道救星

金門國小以下明起停課9天 補助照顧津貼每人每天800元

喬友大樓消防員殉職調查報告出爐 提10改善建議

相關新聞

阿公想老伴拄杖走9公里 見警激動哽咽落淚查出真相

台中市大里區七旬林姓老翁在上月底拄著拐杖，一路走了9公里到南屯區，呆坐在一處大樓門口，不願離開，驚動保全通知警方到場，警...

喬友大火調查報告提10項改善 家屬要求縣府立碑警惕

彰化喬友大樓去年6月30日晚上火警造成21人受傷、4人死亡，消防署昨天提出調查報告，認定住戶逃生時打開防火門，造成垂直防...

影／玉山保育志工墜谷 救難人員徒步將遺體揹下山

玉山國家公園保育志工巡查大水窟山屋巡查，69歲黃姓男志工1日在前往杜鵑營地時墜谷，經隊友搶救仍傷重死亡。南投縣消防局派救...

調查局台北市調處肅貪科長競爭激烈 樓仁健脫穎而出

調查局今天公布科長、組長及副主任異動名單，為因應年底查察賄選以防堵境外勢力介入，有肅貪專長的台北市調查處中正站副主任樓仁...

她談原住民歷史記憶 被創造的吳鳳與湯英伸悲歌

1984年，紅極一時的丘丘合唱團解散了，似乎人們只記起之後那清麗的美聲娃娃金智娟仍然在歌壇高唱著，但卻很少人注意到團長邱晨在1987年做了一張與台灣民主化極有關係的作品——《特富野》。

雲林絲瓜盛產！警組民生巡防專案 捍衛農民心血結晶

近來斗南鎮絲瓜盛產，每天產量可達10公噸，以阿丹及大松地區產量最多，農民反映每年都有失竊情形，但因損失不嚴重所以沒有報案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。