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金門東門菜市場傳攤商「無名火」 嚇壞周邊民眾
人來人往的金城鎮東門菜市場今天中午歇市後傳出火警，一處豬肉攤忽然不明竄出火舌，由於攤架下方擺放不少紙箱、木板、帆布等易燃物，一度讓火勢相當大，引起周遭不少民眾與攤商驚恐，所幸在消防力第一時間快速介入處理，現場無人員傷亡及財物損失，詳細起火原因待消防局火調人員調查。
金門縣消防局表示，救災救護指揮中心在中午12時11分接獲民眾報案，指稱金城鎮民族路有某攤販火警，現場有火舌竄出，指揮中心立即派遣出動6輛消防車，1輛救護車，職消20名、駕駛1名、義消10名，合計31人前往搶救。現場由小隊長曾以勒擔任現場初期指揮官，稍後，第一大隊大隊長陳叁奇也趕赴現場指揮坐鎮指揮。
陳叁奇表示，此火警發生地點位處市區人潮及攤商密集區域，燃燒最盛處為攤販攤架及攤架下方紙箱、木板、帆布等，初期火舌亂竄，由於旁邊還緊鄰攤販與住家，消防人員不敢掉以輕心，深怕稍有不慎，易造成蔓延擴大，狀況相當險峻。
金城分隊車組在12時17分到達後，小隊長曾以勒立即前往查看，發現現場明火已由民眾協助滅火，立即指派救災人員佈水線滅火，現場於消防人員到場後立即獲得控制，指揮官隨即指派救災人員進行現場人員清查及殘火處理動作，殘火於12時34分清理完畢，無人員傷亡。
金城分隊表示，此次災害火勢最盛區域為攤商攤架下方，初期一度火舌大量竄出，所幸在消防力第一時間快速介入處理，金城警分局進行周邊交通管制等，人員全力投入搶救下，現場無人員傷亡及財物損失，同時未讓火勢過度波及周邊攤商，大幅降低民眾損失。
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