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可怕！高雄機車婦鑽車縫摔車 險遭拖板車輾過「爆頭」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市一名吳姓婦人騎機車行經三民區九如一路與正義路口，擠入一輛汽車與拖板車之間縫隙，不料吳姓婦人與右邊轎車擦裝後倒地，身體隨後被拖板車右後輪碰觸輾壓，差點頭部遭輾，所幸吳婦僅手部骨質，傷勢無礙，影片目光後目擊者嚇得直呼「阿娘威」、「車縫真的別亂鑽」。

警方調查，今上午11時10分許，63歲吳姓婦人沿九如一路西向東慢車道直行，行經正義路口時，疑似被右邊轎車擦撞，重心不穩向左倒地，當時吳婦左邊還有輛拖板車，剛好碰到綠燈起步，吳婦身體遭拖板車右後輪輾壓，所幸頭部幸運躲過，僅手部骨折，傷勢無礙。

警方到場後，雙方駕駛都無酒駕，詳細肇事原因將由交通大隊進一步分析研判。

有網友把車禍過程的行車紀錄器貼上臉書社團「爆廢公社」，並表示騎車的婦人硬要擠大車旁邊的縫，整段驚險過程引起網友熱議，有人直呼吳婦「沒被爆頭命大」、「一輩子的好運all in了」、「有這麼愛鑽車縫嗎？」、「絕對不要鑽大車旁邊的小縫隙」。

警方呼籲，行車時務必保持安全間隔，若前方車輛間隔距離狹隘時，請勿鑽車縫避免造成危害。

高雄吳姓女騎士騎車要通過拖板車與汽車之間的縫隙，不小心摔倒後頭部險遭輾過。翻攝自爆廢公社
高雄吳姓女騎士騎車要通過拖板車與汽車之間的縫隙，不小心摔倒後頭部險遭輾過。翻攝自爆廢公社
高雄吳姓女騎士騎車要通過拖板車與汽車之間的縫隙，不小心摔倒後頭部險遭輾過。翻攝自爆廢公社
高雄吳姓女騎士騎車要通過拖板車與汽車之間的縫隙，不小心摔倒後頭部險遭輾過。翻攝自爆廢公社
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高雄吳姓女騎士騎車要通過拖板車與汽車之間的縫隙，不小心摔倒後頭部險遭輾過。翻攝自爆廢公社
高雄吳姓女騎士騎車要通過拖板車與汽車之間的縫隙，不小心摔倒後頭部險遭輾過。翻攝自爆廢公社
高雄吳姓女騎士騎車要通過拖板車與汽車之間的縫隙，不小心摔倒後頭部險遭輾過。翻攝自爆廢公社

爆廢公社 車禍

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