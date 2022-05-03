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網路美女色誘宅男要見面先刷卡 女警獲報及時現身攔阻
台南永康警分局下午表示，網路美色誘民詐騙層出不窮、有宅男要刷卡匯美金給「陌生美女」，不認自己遭詐，家屬請警方到場規勸「莫再執迷不悟」，派出所女警成功攔阻。
永康分局指出，稍早大灣派出所接獲市議員林燕祝助服務處通報表示有民眾需協助，員警到場發現陳姓男子民眾在「網路交友軟體全球最專業大型交友」APP上與一名「陌生美女」交往，對方要求須刷卡美金970元約新台幣2萬9000元「開通為更高級會員」才能見面，陳男不認自己遭詐，家屬請警方到場規勸「莫再執迷不悟」，大灣所趙姓女警苦口婆心勸導才攔阻陳男刷卡。
大灣派出所長林世璿表示，近來網路「俊男美女交友詐騙」盛行，詐騙集團張貼美女頭像吸引被害人注意，偽裝交友後以各種理由誘騙被害人匯款、刷卡或購買點數，被害人付錢後又以各種名義要求支付其他款項否則無法見面。
永康分局指出，詐騙手法層出不窮，使用APP軟體交友務必提高警覺，無論收到陌生訊息或電話，來要求操作提款機、購買點數、接收監管資料、提交金錢均屬詐騙手法。如有任何詐騙相關疑問，應撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。
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