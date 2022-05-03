出遊拾獲手機報案麻煩 民怨不撿了「直接踢水溝裡」

宜蘭縣議會今天警察局業務質詢，國民黨議員楊弘旻、林岳賢指出，拾金不昧是好事，卻增添拾獲者的麻煩；有民眾組團來宜蘭玩，撿到手機交給現場員警，卻被要求到派出所做筆錄，行程因此耽擱，怨說「以後都沒人要撿了，直接踢到水溝裡就好。」局長林新晃回應，現在手機很方便，民眾可拍照存證，並與員警互留資料聯繫即可。

廖先生表示，孩子4月3日從新竹到宜蘭綠博遊玩，撿到手機要交給現場員警，對方卻說要去派出所做筆錄。由於是一行人出遊，後續還有行程，相當不便，他認為抄好資料，後續處理方便聯繫即可，更直言以後都沒人要撿了，「直接踢到水溝裡就好。」

楊弘旻指出，宜蘭縣觀光景點每逢假日遊客多，該民眾撿到手機，來回派出所一趟，就花了1個小時。拾金不昧是美德，民眾恐因報失程序麻煩而卻步，他建議縣警局能制定便民措施。

林岳賢也說，這不只在宜蘭縣會發生，全國縣市都會發生，常有民眾撿到錢、皮包、手機等物，希望宜蘭縣可以簡化程序，也能提供外縣市參考。

宜蘭縣政府警察局長林新晃接受質詢時回應，過去曾有人拾獲如皮包，內有現金不見，是警察或拾獲者拿走，引起不愉快，因此警方對此才會如此慎重。他說，現在人手一支手機很方便，民眾可以將拾獲物拍照，並留下員警的臂章號碼、名字、電話等資料。

他提到，民眾也可送至活動的主辦單位、服務中心或售票口，並留下撿到何物、交給何人，並拍照紀錄、互留聯絡方式，以免後續糾紛。