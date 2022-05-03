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影／慣竊亂槍打鳥輕鬆竊得109萬 一天盡情揮霍花掉93萬

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市黃姓慣竊日前在三峽區某停車場隨機試拉車門成功，從1輛沒上鎖的BMW轎車扶手置物箱，徒手輕鬆竊得109萬現金。警方只花20小時逮到黃嫌，但是錢已被拿去泡酒店、買黃金、彩券肆意揮霍，剩下16萬元。

1名經商老闆4月28日下午5時許，把車開進三峽區長福橋附近停車場停放，尚未存進銀行的109萬元現金營業所得、以及Iphone 12手機，放在車內前座扶手置物箱。

他說車門原本關上就會自動上鎖，當天忘了再檢查。隔天29日下午4時許準備取車，才發現門沒鎖，赫見現金、手機不翼而飛，傍晚6時許連忙向三峽派出所報案。

警方調閱監視器，很快就辨認出轄內55歲黃姓慣竊涉有重嫌，他在29日0時許進入停車場，四處隨機試拉車門，竟然順利開啟白色BMW轎車直接進入，不用工具、不需破壞，徒手便輕鬆行竊得手，馬上快步逃離現場。

員警連夜在三峽區中園街埋伏，等到30日清晨7時許見黃嫌走出家門，立即逮捕並進屋搜索，查獲遭竊的Iphone、用贓款購買的4件金飾，但現金只剩5萬1100元。

專案小組擴大追查發現，黃嫌是在台南的銀樓購買金飾，當時身旁另有1人，疑有共犯。原來他竊得百萬元，隨即和另1名交好的同齡同姓街友分享贓款，2人當天就一起直奔台南揮霍，到銀樓購買許多金飾，再折返新北。

員警30日下午3時，循線在三峽區長福街某彩券行，找到剛花9萬多元購買201張樂透bingobingo彩券的黃姓街友，並在他身上查扣到金戒、金鍊、現金11萬1500元。

但追查其餘贓款流向時，黃姓街友供稱2人在台南四處泡酒店已花用殆盡，卻無法確實交代時間地點。最後統計追回的剩餘現金與金飾、彩券價值，合計約38萬5000元。警詢後黃姓竊嫌依竊盜罪函送、黃姓街友依贓物罪現行犯移送地檢署偵辦。

監視器拍到黃嫌徒手開啟白色BMW轎車車門，隨即進入行竊。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到黃嫌徒手開啟白色BMW轎車車門，隨即進入行竊。記者林昭彰／翻攝
警方在彩券行查獲分得贓款的黃姓街友。記者林昭彰／翻攝
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警方調查發現黃姓竊嫌到台南的銀樓買金飾，身旁還有另1名男子。記者林昭彰／翻攝
警方調查發現黃姓竊嫌到台南的銀樓買金飾，身旁還有另1名男子。記者林昭彰／翻攝
警方查獲剩餘贓款。記者林昭彰／翻攝
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彩券行 街友

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