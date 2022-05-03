影/誰家的豬？桃園大黑豬路上閒逛 可能因禍得福逃過死

「一隻豬走在路上逛大街」，桃園市大溪分局警員，在大溪區金山路發現一隻黑毛豬在路上閒逛，警員不懂捕捉，請來民防義警2人協助，費九牛二馬之力抓入籠子暫時養。警方今天上午聯繫大溪區公所處置，市府動保處決定先公告7天，如果無人認養，將由農場或學校託養至老死。

大溪警方表示，這隻重約200多公斤黑毛豬，昨天下午突然出現在大溪區金山路上，三層派出所警員獲報到場處理，由於該隻黑毛豬見人跑開，警員不懂捕捉，聯繫2名民防義警協助捕捉，終於將這隻來路不明黑毛豬抓進籠子，並請義警暫時飼養。

大溪分局三層所副所長范志強說，經過一天向當地養豬場及山區住戶查訪詢問，均沒有豬隻逃出，研判該隻豬可能是運送途中掉下，至今找不到飼主，只好聯繫交由大溪區公所處置。

大溪區公所也找不到飼主，只好聯繫市府動保處請求處理，動保處表示，該隻黑毛豬是經濟動物，依規定無主經濟動物須公告7天，請飼主認領，公告期滿如果無人認領，將交由農場或學校「託養」至老死。