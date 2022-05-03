喬友大火調查報告提10項改善 家屬要求縣府立碑警惕
彰化喬友大樓去年6月30日晚上火警造成21人受傷、4人死亡，消防署昨天提出調查報告，認定住戶逃生時打開防火門，造成垂直防火區畫失效，導致消防員陳志帆吸入有毒氣體窒息殉職，家屬今天到彰化縣府廣場要求縣府正視問題，並在彰化立碑，載明制度疏失作為警惕後世與緬懷，彰化縣府代表承諾一周內請家屬開會討論事宜。
陳志帆的妹妹陳裔筑表示，調查報告可驗證縣府有諸多疏失，希望縣府能正式向家屬道歉，從去年開始要求立碑，卻未獲正面回應，彰化消防局秘書蔡副彬今天出面接受陳情，他表示，縣府規劃在消防署訓練中心立碑，對此家屬不能接受，要求要在彰化縣，蔡副彬請示上級後答應一周內邀家屬實際討論。
彰化縣議會今天舉辦定期會，縣議員吳韋達質詢消防局在意外發生後的作為，消防局長施順仁針說，事件後加強同仁訓練強度，指揮官訓練部分也與新北市消防局合作，除了添購高樓層雲梯車，與喬友案相關的無線電中繼台再來也會加入使用。
消促會副理事長李宗吾說，調查報告除了指出消防機關戰術部署有問題外，也針對建管單位點出有明確缺失，包括當初防疫旅館的設計圖和竣工圖不同，旅館曾變更房間數，卻未通報縣府審勘，陳志帆躲的房間在設計上是儲藏室。
李宗吾也表示，大樓當天其他樓層不是沒有防火門就是被打開，天花板也沒有確實填縫，建管目前申報制度先備查在排查，但只有33％查察數量，另縣府沒針對成立防疫旅館做用專案審勘，都促使這場大火無力挽救，縣府建設處指出，承辦過程會從這次經驗更謹慎積極改善。
李宗吾指出，災調會訪談報告內容也可知，很多緊急救援小組人員(RIT)不知道自己的任務是甚麼，緊急救援小組在火場主要是搶救消防員，當天卻僅被列為搜救小組不是專屬搜救消防員，造成在搜救與救災的混亂，資訊也無法有效傳達。災害事故調查會提出10項改善建議，依法有權針對負責機關檢討追蹤改善進度。
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