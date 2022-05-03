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影／直擊！騎士撞車怒提告 行車紀錄器揪竟在滑手機
一名林姓男子開車行經竹縣山區路上時，與一輛機車發生碰撞，遭騎士提告過失傷害，但林男的行車紀錄器卻拍下騎士當時疑似正在滑手機，影片曝光後引發網友熱議，網友認為汽車駕駛應該是無責，「對付這種三寶，一毛都不用給」。
汽車駕駛上傳影片發文，當時時速30多，看到對方後就往右打煞車了，騎士卻未減速撞上車頭，後續請保險公司處理，接到警方通知說被對方提告過失傷害，現在肇責比例是5:5，駕駛詢問，當時並未提供行車紀錄器，需要新申請肇責重申嗎。
網友看完影片紛紛表示，「這下打臉了，還想5：5？你已停車了對方自己撞上的，就是因當初未提供行車紀錄器影片，對方才敢提告」、「將行車紀錄器畫面送鑑定，應訊時告知檢察官：對方車輛未注意車前狀況且使用手機」。
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