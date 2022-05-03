影／直擊！騎士撞車怒提告 行車紀錄器揪竟在滑手機

一名林姓男子開車行經竹縣山區路上時，與一輛機車發生碰撞，遭騎士提告過失傷害，但林男的行車紀錄器卻拍下騎士當時疑似正在滑手機，影片曝光後引發網友熱議，網友認為汽車駕駛應該是無責，「對付這種三寶，一毛都不用給」。

汽車駕駛上傳影片發文，當時時速30多，看到對方後就往右打煞車了，騎士卻未減速撞上車頭，後續請保險公司處理，接到警方通知說被對方提告過失傷害，現在肇責比例是5:5，駕駛詢問，當時並未提供行車紀錄器，需要新申請肇責重申嗎。