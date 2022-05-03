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曳引車疑爆胎衝撞護欄 西濱後龍施工路段又見大車事故

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一輛曳引車今天清晨7點多行經台61線西濱快速公路後龍、西湖北上施工路段時，疑因爆胎失控，衝撞分向的塊狀紐澤西護欄，這起事故沒有人員受傷，也未波及其他車輛，但雙向交通一度全部中斷，直到上午9點半左右才恢復全線交通。

當地路段目前公路總局西部濱海公路北區臨時工程處正辦理「台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程」，採分階段改道並以半半施工方式進行，車道寬度縮減，速限也降為50公里，但近來已數度發生大型車失控 意外，警方呼籲駕駛人行經時務必遵守交通規則並減速慢行。

警方表示，曳引車疑似爆胎失控，在104.9公里處衝撞路中分隔車道的紐澤西護欄，南、北車道交通都因此受阻，其中北上路 段兩線車道都封閉，直到上午9點30分現場處理完畢恢復通行。

公路總局西濱北區臨時工程處指出，台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程預計工期至2025年4月，採分階段改道並以半半施工方式進行，第一階段交維改道從今年3月21日至明年9月底止，期間封閉台61線北上104至107公里後龍觀海大橋至西湖溪橋路段主線及側車道，進行北上線橋梁改建。

第一階段施工，南北雙向車輛改駛南下線，維持南北向各2車道及1個機慢車道，但因施工車道寬度從原有 的3.5公尺縮減為3.25公尺，寬度變窄，西濱主線速率原先為90公里，工區內速限降為50公里，請駕駛人遵循現場交維佈設導引行駛，或依替代路線指示牌面行駛，減速慢行以維持行車安全。

一輛曳引車清晨7點多行經台61線西濱快速公路後龍、西湖北上施工路段時，疑因爆胎失控，衝撞分向的塊狀紐澤西護欄。圖／讀者提供
一輛曳引車清晨7點多行經台61線西濱快速公路後龍、西湖北上施工路段時，疑因爆胎失控，衝撞分向的塊狀紐澤西護欄。圖／讀者提供
台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程採取分階段改道、半半施工方式進行，工區內車道寬度縮減，速限也降為50公里。記者胡蓬生／攝影
台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程採取分階段改道、半半施工方式進行，工區內車道寬度縮減，速限也降為50公里。記者胡蓬生／攝影
一輛曳引車清晨7點多行經台61線西濱快速公路後龍、西湖北上施工路段時，疑因爆胎失控，衝撞分向的塊狀紐澤西護欄。圖／讀者提供
一輛曳引車清晨7點多行經台61線西濱快速公路後龍、西湖北上施工路段時，疑因爆胎失控，衝撞分向的塊狀紐澤西護欄。圖／讀者提供
一輛曳引車清晨7點多行經台61線西濱快速公路後龍、西湖北上施工路段時，疑因爆胎失控，衝撞分向的塊狀紐澤西護欄。圖／讀者提供
一輛曳引車清晨7點多行經台61線西濱快速公路後龍、西湖北上施工路段時，疑因爆胎失控，衝撞分向的塊狀紐澤西護欄。圖／讀者提供

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