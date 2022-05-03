工廠大火毒氣成鼻腔殺手 桃園消防獲贈呼吸道救星

桃園市2年前發生旭富化學廠大火，當時悶燒3天，今年又有曠日費時的美福火警，消防人員救災時要面對毒氣、化學物質的傷害，少不了防護裝備，消防局第三大隊今天獲民間贈予面罩、濾毒罐、防護衣等裝備，有助打火時保障健康。

在長時間的救災之下，火場周圍搶救的消防人員，因濃煙的飄散需使用防毒面罩及濾毒罐保護呼吸道，另外消防人員於化學工廠救災時，需在消防衣外加穿C級防護衣，以避免化學物質的危害；蘆竹區國泰樹脂有感消防人員救災辛勞，今天上午捐贈防毒面罩、濾毒罐、C級防護衣（含抗化手套）等防護裝備給竹圍、山腳消防分隊，希望為消防員提升戰力，維護身體健康。

國泰樹脂表示，去年鄰近廠家旭富公司發生大火及今年3月美福倉儲的火災中，看到消防隊弟兄不怕危險、不分晝夜日夜救災，因而萌生捐贈念頭。

竹圍消防分隊長陳敏男說，火災現場外部往往會有大量濃煙，外部救災人員為避免長時間下來造成的肺部損傷，於搶救時宜保護好自己。

山腳消防分隊長葉昱旗表示，此次捐贈的防毒面罩及濾毒罐，利用物理吸附和化學反應原理將空氣中的粉塵、有毒有害除去，堪稱呼吸道救星，民間義舉讓救災更有保障。