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謊稱「妻失聯」 夫不聽警勸戒一天內打三次110觸社維法挨罰

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄蔡姓男子在家中無故撥打110報案專線謊稱，「配偶失聯」，請警方尋妻，員警到場查無此事，並告誡切勿再隨意撥打報案專線，但他屢勸不聽，同一天共撥打3通，觸犯社會秩序維護法，日前簡易庭裁定處2000元罰鍰，仍可抗告。

簡易庭裁定書指出，蔡男今年2月3日中午11時48分許，在家中無故撥打110報案專線稱，「配偶失聯」，警方獲報後派員到場確認並無此事後，告誡切勿再隨意撥打報案專線。

豈料，蔡男不僅不聽勸，當天晚上8時25分許、9時25分許又分別撥打報案專線稱配偶失蹤，兩次報案警方接到場確認查無此事，由於他始終不理會告誡，便將人依違反社會秩序維護法第85條第4 款規定裁處。

依據法規無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰，蔡男經警方勸阻仍繼續撥打，已構成違反社會秩序維護法的要件。

經簡易庭裁定，蔡男無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，處2000元罰鍰，仍可提出抗告。

高雄蔡姓男子在家中無故撥打110報案專線謊稱，「配偶失聯」同一天共撥打3通，觸犯社會秩序維護法，遭處2000元罰鍰。（示意圖）本報資料照
高雄蔡姓男子在家中無故撥打110報案專線謊稱，「配偶失聯」同一天共撥打3通，觸犯社會秩序維護法，遭處2000元罰鍰。（示意圖）本報資料照

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