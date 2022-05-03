台南救護反應、送醫時間過長 急救成功率卻6都第2

台南市議員蔡旺詮昨指南市緊急救護案件，平均反應時間6都第2慢，平均送醫時間6都最慢，甚至拉長了值勤時間，無論對消防救護人員或傷者，都有負面影響，認為消防局應盡速釐清原因。

蔡旺詮表示，從消防署的數據發現奇特的現象，台南市緊急救案件中，平均反應時間為7.28分，僅次於台中，為6 都第2慢，而全台平均僅6.81分。平均送醫時間是12.1分，為6都最慢，全台平均8.58 分，相差近3分。甚至導致值勤時間也比其他縣市長，送醫案件平均值勤總時間為67.95分，6 都第2 長，高於全台平均的59.81分。

他分析，雖然反應時間慢，但台南的急救成功率卻是6都第2 高，達到31.87%，並高於全台平均的26.41%。顯然並非臺南消防救護人員怠惰，否則不會有此佳績。

蔡旺詮說，必須釐清問題的原因，是交通問題還是救護據點分布問題，導致台南的反應時間、送醫時間比其他縣市長，連帶拉長值勤時間。他表示，台南的消防人力成長慢，甚至有短缺的疑慮；目前疫情期間，醫護人力也吃緊，若短期內無法增加人力，勢必要找到更有效率的工作方式。人力都浪費在這些反應或送醫時間，顯然不是好現象。