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好消息！台大校園車禍重傷博士生轉普通病房 託友道謝
台灣大學校園內日前一名博士生騎著單車在椰林大道上，遭一名女學生開車撞上，博士生左側鎖骨骨折，肝臟有挫傷，四肢嚴重外傷，一度轉送加護病房，幸好後續無生命危險。一名自稱是車禍當事人的同學，今晚也在台大學生交流版表示，目前該博士生已轉到一般病房，感謝當天幫忙抬車以及給予祝福的師生、駐警、醫師。
台大化學系副教授徐丞志日前在臉書揭露，傷者是他實驗室裡最資深的一位博士生，29日早上在距離系館不到20公尺的小椰林道上被汽車追撞，導致整個人當場被捲進車底，以臉部著地的姿勢被拖行了近2個車身長，所幸背包卡在後腦勺跟車體之間，腦部才沒受到重傷。
徐丞志指出，車禍當下一群學生及教職員見義勇為，合力把車體抬起，再由消防員將人從車體下救出，但這位博士生從頭到腳都卡在車底板。送醫後，博士生左側鎖骨骨折、肝臟挫傷、四肢嚴重外傷，緊急動手術後，目前仍在加護病房觀察，所幸情況穩定。
今晚有台大學生在學生交流版中表示，自己是上周在小椰林發生車禍當事人的同學，由於他現在不方便打字所以由他來轉述：
大家好，我是那天騎腳踏車的學生。 目前已經從加護病房轉到一般病房，雖然還要花一些時間才能痊癒，但大致無大礙。 主要想要謝謝那天幫助我的所有人，謝謝在那個當下，幫忙抬車，把我拉出來的同學們，讓我很快能夠脫困。
謝謝幫忙叫駐警、救護車的同學，當下聽到救護車要來了真的是安心很多。 謝謝駐警、系辦同仁、老師、醫師們的聯繫。 也謝謝實驗室同學們的幫忙。 最後也感謝大家給予的祝福（有很多好朋友傳訊息給我，但現在手機使用還很障礙，之後會再一一回覆你們的，謝謝你們） 祝福大家平安，健康
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