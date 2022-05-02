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板橋餐廳2死檢認定瓦斯外洩排除他殺 肇禍元凶疑為快速爐

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市板橋區一間義式餐廳，昨天晚上老闆情侶檔被員工發現倒臥在用餐區無生命跡象，送醫搶救不治，警方經一夜調查，認為當時爐火應有開啟，但這跟進屋搜救的消防隊所說「沒有開火」成為強烈對比。檢察官今天相驗遺體，死因為「一氧化碳中毒併瓦斯外洩」，家屬對死因無意見，但此案儼然成為羅生門。

該間位處民權路巷弄內的義式餐廳，朱姓老闆（28歲）和游姓老闆娘（25歲）是長年交往的情侶檔，2人都喜愛美食，朱男阿嬤也相當支持，贊助孫子創業，開店不到兩年，就深獲顧客支持，Google上有4.3顆星，被大讚「室內佈置很別緻」、「裝潢設計簡單又溫馨」、「每道料理都很用心製作」。

昨天晚上5點，沈姓員工（22歲）店休後返店備料，卻發現門怎麼也打不開，且屋內沒開燈，打電話聯絡老闆2人，也未獲回應，心想「明明晚上還要營業呀」，百思不得其解。

沈男在外徘徊，見第二名葉姓工讀生也來了，一起苦惱「如何是好」，索性打電話給前同事，知悉「大門旁有一側門連通餐廳」，於晚上6點20分，順利進入。

沈男開門開燈，一股濃厚瓦斯味撲面而來，發現老闆和老闆娘都倒地無生命跡象，由於臭味難聞，跑出屋外報警。消防隊獲報趕抵，協助2人送醫，搶救逾半小時仍不治。

消防隊入屋搜查，觀察屋內沒有開火情況，且4桶瓦斯在外，氣閥沒有漏氣，初判是「缺氧窒息」喪命；只是，警方接手後覺得「有點怪」，疑惑「瓦斯從何而來？」

警方著手調查，調閱店內監視器畫面，朱男、游女2人昨天下午2點多店休就在睡覺，沒有外人侵入，期間朱男曾起身搖游女，但不久後就昏迷倒地，排除他殺，研判「瓦斯意外」情況高。

警方依規定相驗遺體，檢方認定死因是「一氧化碳中毒併瓦斯外洩」，卻讓警方更頭痛，因為「沒有開火，何來一氧化碳中毒？」，由於家屬無意見，警方也依程序結案。

警方詢問員工，得知餐廳用的快速爐有母火和主火，而「母火」平時店休不會關，因此高度懷疑「可能母火有在燃燒，但不明原因，火勢極度稀微，察覺不易」。餐廳店休時門窗緊閉，因燃燒不完全，釀一氧化碳中毒。

不過，這又有疑點，消防員說，若微火燃燒，3小時內一氧化碳濃度要讓人死亡，坦言「不是不可能，但不常見」，且當時測得的一氧化碳濃度是20ppm，根據數據，達1600ppm才會在2小時內死亡。

警消入內採證，屋內稍些凌亂，但並未有明顯外力侵入痕跡。記者翁至成／攝影
警消入內採證，屋內稍些凌亂，但並未有明顯外力侵入痕跡。記者翁至成／攝影
沈姓員工（圖左，白拖鞋者）第一時間入屋，發現老闆和老闆娘二人倒臥店內無生命跡象。記者翁至成／攝影
沈姓員工（圖左，白拖鞋者）第一時間入屋，發現老闆和老闆娘二人倒臥店內無生命跡象。記者翁至成／攝影
警方拉起封鎖線採證。記者翁至成／攝影
警方拉起封鎖線採證。記者翁至成／攝影
警方在屋內蒐證調查。記者翁至成／攝影
警方在屋內蒐證調查。記者翁至成／攝影
該間義式餐廳使用桶裝瓦斯，警消發現屋內沒有開火，且瓦斯桶擺在室外，氣閥沒有漏氣疑慮，案情仍待釐清。記者翁至成／攝影
該間義式餐廳使用桶裝瓦斯，警消發現屋內沒有開火，且瓦斯桶擺在室外，氣閥沒有漏氣疑慮，案情仍待釐清。記者翁至成／攝影
朱姓死者阿嬤（圖前），支持孫子和女友喜愛美食，贊助他開店創業。記者翁至成／攝影
朱姓死者阿嬤（圖前），支持孫子和女友喜愛美食，贊助他開店創業。記者翁至成／攝影
警方拉起封鎖線採證。記者翁至成／攝影
警方拉起封鎖線採證。記者翁至成／攝影

一氧化碳中毒 情侶

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