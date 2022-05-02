BMW男酒駕自撞燈桿害死女乘客 就醫烙跑警逮回送辦
台中市黃姓男子在昨天駕駛BMW休旅車，載吳姓女子行經西屯區時，疑不勝酒力自撞燈桿，但就醫後黃逕自離開醫院，沒有酒測，而吳女因血胸傷勢過重，急救不治，警方在今天凌晨3時許，查緝黃到案，黃的酒測值仍超標，全案依公共危險、過失致死罪送辦。
據查，黃姓男子（46歲）是水電工，昨天晚間10時許，駕駛BMW休旅車載吳姓女子（40歲）從西屯區經貿七路，沿著中科路內側車道欲左轉中科路往黎明路方向時，疑不勝酒力，自撞路燈桿，黃、吳2人由救護車送往中國醫藥大學附設醫院後，黃沒有酒測，隨即逕自離開醫院。
黃男就醫時傷勢僅有胸部疼痛，但吳女送醫時顏面部與軀幹挫傷、右側血胸，送醫後在1日晚間11時許宣告不治。
第六警分局獲報後，在今天凌晨3時許，查獲黃姓男子到案，經酒測，黃的酒精濃度仍超過每公升0.25毫克，全案報請檢察官指揮後，將相驗吳女遺體，釐清死因，並依過失致死、公共危險罪，移送黃男。
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