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深夜大雨淹水車拋錨員警幫推車 謙稱助脫困比較重要
台東近期多次出現間歇性大雨，日前台九線344公里處，因強降雨造成路面積水、水深及膝，並造成3輛車熄火，台東分局初鹿派出所員警鍾志明等3人，擔心淹水造成更嚴重傷害，在大雨中協助將車推離淹水區，謙虛表示「能幫助車主脫困比較重要！」
台東分局初鹿派出所警員鍾志明表示，4月27日晚間9時許，接獲民眾通報在台九線344公里處因強降雨造成路面大量積水，恐影響用路人安全，他立即協同警員莊定彬、郭昱辰趕往現場協助。
鍾志明說明，因強降雨且泥沙淤積於排水口，導致路面積水嚴重，水深及膝、淹水的道路近百公尺，且已有3輛小客車故障熄火，他和同仁擔心淹水造成車輛和車主更多傷害，立刻決定助車主推車。
他說，同仁冒著大雨，一個人交通指揮注意來車，2人請車主控制方向盤，1前1後幫忙推車，逐一將受困車輛推離淹水區，並協助聯繫道路救援，實施交通疏導管制，直至雨勢稍緩，隔日凌晨積水退去。
對於當晚協助車主推車，鍾志明直言，這是緊急時刻本該做的服務，能夠脫困比較重要，沒有什麼特別的，但提醒用路人，近日氣候不穩，雨天行經山區或低窪地區應減速慢行，尤其是台東山區很多低窪地區，像個被挖空的西瓜，容易瞬間大雨積水，雨天駕駛一定要注意行車安全。
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