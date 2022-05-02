博弈平台坑殺賭客中獎不出金 主嫌等6人聲押獲准

刑事局破獲博弈平台賭博詐騙案，蔡姓主嫌籌組博弈平台坑殺賭客，有人中獎大額彩金，就藉故不出金謀取暴利。警方逮捕蔡嫌及黨羽等17人，檢察官訊後聲押蔡嫌等6人獲准。

刑事警察局南部打擊犯罪中心今天發布新聞稿表示，以33歲蔡姓男子為首的詐騙集團籌組QQ9、LUCKY、M70、BetHub哈博等平台，進行國內、外各種運動及電競賽事博弈，但若有賭客中獎大額彩金，就藉故不出金謀取暴利。

警方調查發現，該集團使用臉書、LINE等通訊軟體，以化名、暱稱方式隨機與不特定民眾互加好友，標榜「入、出金快速」、「高賠率高報酬」等話術吸引被害人加入叩客群組，為躲避查緝，更分別將「叩客」、「客服」及「洗錢」等機房，異地隱身在自家或出租公寓內。

警方報橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，今年1月間持搜索票發動第1波拘、搜行動，查獲2處客服機房、2處叩客機房及洗錢據點，拘捕吳姓幹部等6人，查扣電腦主機14台、手機16支、存摺31本、現金新台幣68萬餘元等證物。

第2波溯源偵辦，於3月間查獲陳姓機房幹部等2人到案。不料該集團被查獲，仍不思悔改，繼續在高雄、台中另起爐灶，成立娛樂城「叩客機房」。

專案小組第3波於4月中旬赴台中、台南及高雄等地，將蔡嫌及美編、工程師、機房幹部及機房手等9人查獲到案，並查扣電腦14台、手機10支、銀行存摺30本、賓士轎車1輛、BMW休旅車1輛及現金124餘萬元等證物。

警方表示，該集團經營1年多來，吸引上千名賭客，出入賭資約5億元，有10多名賭客遭詐欺不出金，其中最高中獎金額近百萬元。全案依組織犯罪、加重詐欺、賭博及洗錢等罪嫌，移送檢方偵辦，檢方訊後聲押蔡嫌等6人獲准。