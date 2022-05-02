合歡西峰3登山客迷路求援 警消漏夜搜救尋獲

4名民眾昨天前往攀登合歡山西峰，因天氣不好決定撤退，不過其中3人下山時盼縮短路徑更動路線，卻迷路受困，南投縣消防局等單位獲報出動前往搜尋，今天凌晨尋獲3人。

南投縣消防局發布新聞指出，昨晚8時20分左右接獲民眾報案指稱，4名民眾組成的登山隊，昨天上午由合歡山小風口的合歡北峰登山口進入，準備攀登合歡北峰及西峰。

消防局表示，登山隊先抵達合歡北峰，再攀登合歡西峰，不過因天雨起霧、氣溫驟降，加上前往合歡西峰的路程較遠，下午2時仍未抵達目的地，4人決定走原路折返下山，其中1人腳程較快，經合歡北峰至小風口登山口，其餘3人因腳程較慢，決定聽山友建議，改從合歡溪下至華崗部落下山，節省路程與時間。

消防局指出，由於3人是第一次行走該路線，不熟路況，加上降雨導致合歡溪水湍急無法涉溪，只好撤回地勢較高的地方打電話求救。

南投縣消防局昨晚接獲報案，隨即調派仁愛消防分隊警消等單位組成的6人搜救隊，昨晚入山搜救，搜救人員今天凌晨2時左右接觸到3名受困登山客，確認3人身體狀況可下山，將人平安帶至華崗部落。