快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子覬覦她家玫瑰 安南警1小時查獲「採花賊」

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

鄭姓男子昨天駕駛小貨車行經安南區育安二街，見邱姓民宅前沙漠玫瑰盆栽開得十分艷麗，便趁四下無人將盆栽搬到貨車上，揚長而去，整個行竊過程遭監視器拍得一清二楚。鄭返家後將竊來的沙漠玫瑰花瓣剪去，準備好好栽培時，員警便至家中查緝到案，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

「我家沙漠玫瑰被偷了」，昨晚7點多，台南市警第三分局和順派出所接獲邱女報案，稱安南區育安二街發生沙漠玫瑰竊盜案，急忙請警方協助。

警員許永勳、郭昱谷經勘查現場、調閱監視器確定嫌犯身分，1小時內以車追人，在鄭姓男子（44歲）家中起獲失竊沙漠玫瑰。

警方查出，鄭於當天上午11點多駕駛小貨車行經安南區育安二街，見邱姓民宅前沙漠玫瑰盆栽開得十分艷麗，趁四下無人，將盆栽搬到貨車上，揚長而去，未料整個行竊過程遭監視器拍得一清二楚。

鄭才在家中將竊來的沙漠玫瑰花瓣剪去，準備好好栽培時，員警便至家中查緝到案，直呼「有夠倒楣」。

台南市警三分局呼籲，勿因貪小便宜而順手牽羊，偷竊他人財產，以免觸犯刑法竊盜罪嫌。

員警追回沙漠玫瑰盆栽，艷麗花辦已被剪掉。記者黃宣翰／翻攝
員警追回沙漠玫瑰盆栽，艷麗花辦已被剪掉。記者黃宣翰／翻攝
鄭姓男子駕駛小貨車，涉嫌偷走沙漠玫瑰盆栽。記者黃宣翰／翻攝
鄭姓男子駕駛小貨車，涉嫌偷走沙漠玫瑰盆栽。記者黃宣翰／翻攝

盆栽 監視器 竊盜

延伸閱讀

影／監守自盜獨吞千萬元虛擬貨幣挖礦機 1支監視器破功

今晨吹強風 台南路燈應聲斷

首款年分珍藏香氛！MISS DIOR玫瑰珍釀香氛奢華問世

7旬嬤吃力偷8公斤重仙人掌盆栽 過程全都錄竊盜罪函送

相關新聞

台北雨夜路人走斑馬線闖紅燈 遭1車撞倒3車輾過身亡

新北市一名莊姓男子今天凌晨3點多在北巿萬華區忠孝西路、西寧南路口，過斑馬線時，疑未注意車道已轉綠燈，逕自通過，先是遭到開...

高雄八旬老翁騎機車外出失聯 南警在40公里外尋獲

高雄市燕巢區80歲顏姓老翁昨天下午3點多騎機車外出後不知去向，加上他沒帶手機，出門已3小時，遲遲未歸，家人急請警方協助通...

合作社疑詐防疫獎金 離職員工懼：4百萬元都不敢領

新竹縣禾意勞動合作社疑涉造假名冊申領防疫獎金，遭到離職員工爆料曝光，指控合作社疑利用人頭詐防疫獎金，還要員工簽字證明已領...

BMW男酒駕自撞燈桿害死女乘客 就醫烙跑警逮回送辦

台中市黃姓男子在昨天駕駛BMW休旅車，載吳姓女子行經西屯區時，疑不勝酒力自撞燈桿，但就醫後黃逕自離開醫院，沒有酒測，而吳...

深夜大雨淹水車拋錨員警幫推車 謙稱助脫困比較重要

台東近期多次出現間歇性大雨，日前台九線344公里處，因強降雨造成路面積水、水深及膝，並造成3輛車熄火，台東分局初鹿派出所...

男子覬覦她家玫瑰 安南警1小時查獲「採花賊」

鄭姓男子昨天駕駛小貨車行經安南區育安二街，見邱姓民宅前沙漠玫瑰盆栽開得十分艷麗，便趁四下無人將盆栽搬到貨車上，揚長而去，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。