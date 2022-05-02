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男子覬覦她家玫瑰 安南警1小時查獲「採花賊」
鄭姓男子昨天駕駛小貨車行經安南區育安二街，見邱姓民宅前沙漠玫瑰盆栽開得十分艷麗，便趁四下無人將盆栽搬到貨車上，揚長而去，整個行竊過程遭監視器拍得一清二楚。鄭返家後將竊來的沙漠玫瑰花瓣剪去，準備好好栽培時，員警便至家中查緝到案，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。
「我家沙漠玫瑰被偷了」，昨晚7點多，台南市警第三分局和順派出所接獲邱女報案，稱安南區育安二街發生沙漠玫瑰竊盜案，急忙請警方協助。
警員許永勳、郭昱谷經勘查現場、調閱監視器確定嫌犯身分，1小時內以車追人，在鄭姓男子（44歲）家中起獲失竊沙漠玫瑰。
警方查出，鄭於當天上午11點多駕駛小貨車行經安南區育安二街，見邱姓民宅前沙漠玫瑰盆栽開得十分艷麗，趁四下無人，將盆栽搬到貨車上，揚長而去，未料整個行竊過程遭監視器拍得一清二楚。
鄭才在家中將竊來的沙漠玫瑰花瓣剪去，準備好好栽培時，員警便至家中查緝到案，直呼「有夠倒楣」。
台南市警三分局呼籲，勿因貪小便宜而順手牽羊，偷竊他人財產，以免觸犯刑法竊盜罪嫌。
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