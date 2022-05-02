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他上合歡山賞杜鵑 回程導航誤入管制路 車沒油警救援

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名有聽語障男子昨天騎機車到合歡山賞杜鵑花美景，晚上騎回台中依導航誤入管制路段，機車騎到沒汽油，受困漆黑山區，台中市和平警方協助，幫他機車加汽油，並引導到梨山住宿一晚，今天早上再平安騎回家。

昨晚7點50分，台中市和平警分局德基派出所副所長陳秋全執行巡邏勤務時，經台8線67.5公里附近，發現一輛機車開著閃黃燈，騎士四處張望、神情焦慮，下車詢問，卻無法溝通，再和55歲黃姓騎士以書寫方式了解，原來他誤信導航無法通過德基管制站，管制站人員請他回頭往梨山方向行駛，不料中途機車沒油「刁車」。

黃姓騎士因聽語障礙無法言語，經員警比手畫腳並以書寫方式溝通，得知他住台中市石岡區，一早獨自騎車經由南投縣仁愛鄉台14甲線到合歡山賞花，下午誤信導航欲從梨山行經台8線經德基返家，卻不知中橫便道為管制路段而受阻，也未注意機車已沒油。

員警將他引導至派出所，拿出派出所備用汽油幫忙加油後，再指引他前往梨山住宿，今天早上梨山加油站營業時間前往加滿油，再從台8線往南投縣方向下山，黃姓騎士非常感謝員警即時幫助。

德基派出所長謝濬紘表示，梨山地區沿線，除梨山加油站外，沿途均無其他加油站，民眾行駛山區，偶有油料不足而向派出所求助情形，因此，員警會購買油料存放派出所備用，除了員警自己使用外，必要時也協助民眾加油。

一名男子昨晚騎機車因導航誤進管制路段，機車騎到沒汽油，台中德基警幫助脫困。圖／警方提供
一名男子昨晚騎機車因導航誤進管制路段，機車騎到沒汽油，台中德基警幫助脫困。圖／警方提供
一名男子昨晚騎機車因導航誤進管制路段，機車騎到沒汽油，台中德基警幫助脫困。圖／警方提供
一名男子昨晚騎機車因導航誤進管制路段，機車騎到沒汽油，台中德基警幫助脫困。圖／警方提供

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