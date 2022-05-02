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影／彰化小情侶開車吵架 男友撞車起火 驚險畫面曝光

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化一對均是20歲的小情侶，在車上吵架，造成駕車的張姓男友分心，失控撞上中央分隔島，車頭嚴重受損，還冒煙起火，今天監視畫面曝光，要不是有民眾即時拿滅火器灌救，後果不堪設想。

警方調查，張姓男子駕休旅車載王姓女友，由彰化沿著彰南路往東行駛，昨天傍晚4時50分許，行經彰南路一段167巷前，兩人因故吵架，張男因此分心自撞中央分隔島。

由於車速甚快，白色休旅車撞上安全島後，造成車頭全毀，安全島也毀損，大型碎片散落四周，現場一片狼藉，車頭冒煙起火，有民眾發現後，上前將張姓男子拉出車外，王姓女子也逃出，還嚇得蹲坐一旁。

由於撞車的路口，正好是一安消防器材公司，老闆娘是彰化縣消防局前婦宣大隊長徐雪珠，她說，在店前平時擺了一些滅火器，供有需求的人使用，當時他的兒子見休旅車著火，立即拿起滅火器趨前滅火，隨後趕到的消防人員也以水柱灌救才撲滅。

張姓男子受到輕傷，與王女一同被救護車送到彰基，幸好沒有大礙，但兩人仍心有餘悸，並為自己的魯莾而後悔不已。警方為他們酒測均無酒精反應。

一對情侶在車上吵架，造成駕車的張姓男友分心，失控撞上中央分隔島，車頭嚴重受損，還冒煙起火。圖／許雪珠提供
一對情侶在車上吵架，造成駕車的張姓男友分心，失控撞上中央分隔島，車頭嚴重受損，還冒煙起火。圖／許雪珠提供
一對情侶在車上吵架，造成駕車的張姓男友分心，失控撞上中央分隔島，車頭嚴重受損，還冒煙起火。圖／許雪珠提供
一對情侶在車上吵架，造成駕車的張姓男友分心，失控撞上中央分隔島，車頭嚴重受損，還冒煙起火。圖／許雪珠提供
一對情侶在車上吵架，造成駕車的張姓男友分心，失控撞上中央分隔島，車頭嚴重受損，還冒煙起火，經民眾用滅火器將火撲滅。圖／許雪珠提供
一對情侶在車上吵架，造成駕車的張姓男友分心，失控撞上中央分隔島，車頭嚴重受損，還冒煙起火，經民眾用滅火器將火撲滅。圖／許雪珠提供
一對情侶在車上吵架，造成駕車的張姓男友分心，失控撞上中央分隔島，車頭嚴重受損，還冒煙起火，員警使用用滅火器協助將火撲滅。圖／許雪珠提供
一對情侶在車上吵架，造成駕車的張姓男友分心，失控撞上中央分隔島，車頭嚴重受損，還冒煙起火，員警使用用滅火器協助將火撲滅。圖／許雪珠提供
一對情侶在車上吵架，造成駕車的張姓男友分心，失控撞上中央分隔島，車頭嚴重受損，還冒煙起火。圖／許雪珠提供
一對情侶在車上吵架，造成駕車的張姓男友分心，失控撞上中央分隔島，車頭嚴重受損，還冒煙起火。圖／許雪珠提供

休旅車 情侶

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