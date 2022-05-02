警消在大甲溪下游尋獲釣客遺體 相驗死因心臟病發

47歲謝姓男子向家人說要到台中和平大甲溪釣魚後失聯，警方獲報，會同消防隊員上山搜尋，昨天運用空拍機尋人，最後在清泉橋下游找到遺體，檢察官和法醫今天相驗，查出他是心臟病發休克死亡。

台中市消防局接獲和平警分局通報，47歲謝姓男子向家人說他要到大甲溪釣魚，上月29日出發，隔天未回，家人焦急報案，失蹤地點疑在和平區台七甲線松東巷底附近。

消防局遣梨山分隊出動消防車3車次、救護車1車次、消防人員9人次，由梨山分隊小隊長姚泳和帶隊前往搜尋，梨山消防分隊抵達清泉橋進行空拍搜尋，在下水點下游約200公尺附近有發現疑似一具遺體，搜救人員整備船艇裝備後前往現場確認，在2公尺深溪谷旁樹林處發現，搜救人員昨天下午抵達下游處，接觸遺體，使用相關器材將其拉至路面後，交由梨山消防分隊救護車協助後送至梨山衛生所冰存。