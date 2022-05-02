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影／監守自盜獨吞千萬元虛擬貨幣挖礦機 1支監視器破功
新北市1名周姓男子意圖獨吞設備和收穫，日前把合夥人集資千萬元購買的雲端「虛擬貨幣挖礦機」連夜搬空，再謊報失竊，甚至整批貨載到宜蘭、嘉義等地故布疑陣。警方從監視器鎖定1輛車，昨天循線逮捕4嫌。
據了解，30歲周嫌與14名合夥人集資約1017萬元，購買挖礦機67組、顯示卡494張，由周嫌負責在林口區八德路租賃房屋當作機房，透過雲端挖礦收購虛擬貨幣。
不料周嫌利用機房管理員的身分監守自盜，4月1日凌晨利用夜色，把所有設備搬空，天亮再向警方報案失竊，自以為神不知鬼不覺，熟料竟被鄰居的監視器錄到。警方調查發現當晚只有1輛車進出社區，便從這輛車開始追緝。
自案發將近1個月時間，嫌犯先開車將整批貨運到宜蘭蘇澳，陸續另聘不知情的貨運人員換車載到北市、嘉義，又把貨搬回自己的車，分批載到新北市樹林區中華路、新莊區新樹路的倉庫藏放，部分機組甚至運回林口區八德路原址繼續插電採礦。
其實行蹤早已被警方監控，專案小組昨天持搜索票和拘票兵分多路，前往林口、樹林、新莊、宜蘭羅東等地，拘捕周姓主嫌和28歲盧姓、24歲余姓、25歲簡姓共犯到案，追回價值千萬元的挖礦機組和顯示卡。今天警方依加重竊盜罪嫌，將4名嫌犯移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。
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