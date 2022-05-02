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墜入穀倉怎麼救？南市消防局強化演練避憾事

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

大型麵粉廠、穀倉潛藏危機，台南市上月傳出移工墜落不幸身亡憾事，消防局第二大隊辦理穀倉勘查並研討救援機制，希望透過演練強化救災量能。

第二大隊長丁春能日前指示轄內各單位派人實地勘查，了解穀倉構造並詢問管理者相關作業，也參考國外處置方式及救援機制。

經清查，目前麻豆1家、六甲2家、下營2家、官田3家，共7家設有穀倉設施。

下營消防分隊長張明義表示，在歐美國家，穀倉受困的工安事故常發生，相對台灣類似案件不常見，消防人員操作應變上也較為生疏，無法評估其可能發生的危害。

消防人員說明，穀倉受困救援，不是一般認為只要將穀物挖開，將受困者拉出即可，要考慮部分十分複雜；人在受困於流沙狀穀倉時，即使只有下半身埋入，也無法自己脫困或用繩索將受困者往上抽離，因為抽離時下半身空間會形成強大負壓，迫使穀物更壓在人身上，就如沙漏一般，國外研究一定下陷速度中，10秒內受困者會完全被掩埋，60秒內甚至可能使受困者下拉60英尺（約18公尺）。

救援行動時也應注意人員安全，內部可能不但會有缺氧、下陷更有粉塵爆炸等風險。

大型麵粉廠、穀倉藏危機，南市消防局強化演練避憾事。圖 ／消防局第二大隊提供
大型麵粉廠、穀倉藏危機，南市消防局強化演練避憾事。圖 ／消防局第二大隊提供
大型麵粉廠、穀倉藏危機，南市消防局強化演練避憾事。。圖 ／消防局第二大隊提供
大型麵粉廠、穀倉藏危機，南市消防局強化演練避憾事。。圖 ／消防局第二大隊提供
大型麵粉廠、穀倉藏危機，南市消防局強化演練避憾事。。圖 ／消防局第二大隊提供
大型麵粉廠、穀倉藏危機，南市消防局強化演練避憾事。。圖 ／消防局第二大隊提供

工安 台南

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