屏東男子深夜狂飆撞號誌桿 搶救無效送命
屏東縣潮州鎮今天凌晨發生一起死亡車禍，梨姓男子（60歲）自駕小客車，行經華興、民生路口時，疑因車速過快自撞號誌桿，意外發生時現場傳出「碰」一聲巨響，鄰近住戶睡夢中都被嚇醒。警消獲報趕往救援，但梨男被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍告不治。
警方表示，報請檢察官查驗時將抽血檢測死者酒精濃度，以釐清肇事原因。
這起死亡事故發生於凌晨0時43分，潮州警方指，梨男駕駛黑色小客車沿華興路西向東方向行駛，行經華興、民生路口時自撞號誌桿，巨大撞擊讓號誌燈斷裂飛脫，幸好因值深夜無人車經過，未造成其他人員傷亡。警消獲報趕往現場，發現梨男受困駕駛座，救出時已無生命跡象。
警方表示，華興路為鄉道，速限40公里。但從路口監視器影像發現，梨男高速穿越華興、民生路口，之後就聽到「碰」一聲巨響，車速不低。至於梨男是否涉及酒駕，將待報請檢察官相驗時一併抽血釐清。
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