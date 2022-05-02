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領500萬1元硬幣未果滯留銀行 婦遭依社維法裁罰

中央社 / 台北2日電

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
北市林姓婦人到銀行要求提領新台幣500萬元的1元硬幣未果，直到凌晨不肯離去，被警方依違反社會秩序維護法移送。台北地方法院依藉端滋擾公司行號裁罰林女1000元。全案可抗告。

裁定指出，林女與某銀行因有抵押還款糾紛，今年1月24日傍晚6時20分左右在銀行結束營業後，林女到某分行敲門，表示要提款。銀行行員讓林女進入銀行後，林女拿出存摺，表明要提領500萬元的1元硬幣。

警方查出，銀行行員告知林女當時並非營業時間，無法交付硬幣後，林女堅持不走，持續留在銀行直到翌日凌晨零時40分左右。銀行報案後，警方到場處理，依違反社會秩序維護法移送台北地方法院。

台北地方法院審理時，林女提出存摺封面、取款憑條影本等證據，表示她擁有超過500萬元的存款，但北院指出，林女若認為銀行有違約等情事，應依金融消費者保護法等相關機制主張權利，而不是執意停留銀行的營業場所，並持續堅持停留至翌日清晨。

北院認為，林女所為已明顯逾越正當提款權利的行使範圍，審酌林女事後已與銀行就還款糾紛達成和解，態度良好，依違反社會秩序維護法第68條第2款藉端滋擾公司行號，裁處林女罰鍰1000元。全案可抗告。

北市

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