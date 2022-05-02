監守自盜竊千萬挖礦機設備 新北警逮4嫌送辦

新北市林口警方日前接獲報案指稱價值千萬的虛擬貨幣挖礦機設備遭竊，警方追查發現竟是周姓報案人監守自盜，涉教唆他人共同犯案，昨天一舉逮獲周姓等4嫌送辦。

新北市政府警察局林口分局今天在線上記者會表示，日前接獲30歲周姓男子報案，指稱他和朋友合資千萬投資的虛擬貨幣挖礦機、顯卡等設備遭竊，警方隨即成立專案小組報請新北地檢署指揮偵辦。

警方在偵辦過程中發現種種跡象不尋常且啟人疑竇，經跟監埋伏，鎖定本身為倉庫保管者的周姓報案人疑為犯案主嫌，涉勾串水電技師、保全等人監守自盜，循線追出28歲盧姓男子、24歲余姓男子、25歲簡男子等3名共犯。

專案小組見時機成熟，昨天兵分多路，前往新北市林口區、樹林區、新莊區、宜蘭羅東等地查緝，拘捕周姓主嫌在內共4人到案，起獲挖礦機56臺、顯示卡374張，價值約新台幣1001萬7000元。

周姓男子到案坦承監守自盜，並教唆其他犯嫌分工犯罪，期間還故布疑陣，移置贓物到宜蘭蘇澳鎮、新北市樹林區及嘉義等地以逃避警方查緝，全案依刑法加重竊盜罪嫌移送新北檢偵辦，並向法院聲請羈押。